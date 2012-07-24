شورای امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه های اجرایی تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه پیشگیری از وقوع جرم شهرستان دامغان در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: باید در نظام دینی و اسلامی تمام مسائل به خوبی اجرا شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان افزود: با اجرای امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه می توانیم در کاهش جرم نقش فراوانی را ایفا کنیم.

وی تصریح کرد: یکی از کارهایی که به اجتماع آسیب فراوان وارد می کند وجود پدیده زشت بی حجابی و بدحجابی است که امروزه این موضوع گریبانگیر جامعه شده و در حال گسترش است.

ترابی یادآور شد: مبارزه با بی حجابی و بدحجابی در جامعه خواست همه مومنین است که باید به این خواسته پاسخ مثبت داد.

امام جمعه دامغان گفت: یکی از اقدامات که باید در راستای جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرم صورت گیرد تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در سطح ادارات و دستگاه های اجرایی است.

رئیس دادگستری شهرستان دامغان نیز در این جلسه ضمن تاکید بر اینکه کار فرهنگی برای کاهش جرم در جامعه تاثیر به سزایی دارد، تصریح کرد: این مهم همکاری و همیاری دستگاه های فرهنگی را می طلبد.

حجت الاسلام سید علی اصغر ترابی اظهار داشت: یکی از اقدات و برنامه هایی که باید در جهت جلوگیری از وقوع جرم صورت گیرد همکاری و همراهی دستگاه های فرهنگی است که با اجرای کارهای فرهنگی می توانند در این زمینه تاثیرگذار باشند.

وی با اشاره به اینکه یکی از وظایف دستگاه قضایی پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم است، اضافه کرد: امیدواریم با تلاش همه دستگاه ها شاهد کاهش جرم در سطح جامعه باشیم.

رئیس شورای قضایی شهرستان دامغان افزود: باید برای جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرم با برنامه حرکت کرد و در این زمینه با ارائه راهکار گام برداشت.

ترابی در پایان گفت: یکی از کارهایی که در جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم می بایست صورت پذیرد اجرای مصوبات و همراهی و همکاری همه دستگاه های عضو این جلسات است که اگر این همراهی و همکاری به خوبی صورت گیرد می توانیم به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.