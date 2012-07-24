40 درصد از فضای پاویون ملی ایران در نمایشگاه صنعت ساختمان دبی واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول محققیان اظهار داشت: بر این اساس حضور در سی وسومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان دبی (THE BIG 5) که بزرگ‌ترین عرصه رقابت بین المللی صنعت ساختمان در خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می‌شود، یکی از بهترین مصادیق شناخت نیاز روز جهان، آشنایی با آخرین پیشرفت‌های صورت گرفته و استفاده بهینه از فرصت‌های موجود است.

وی ادامه داد: در این خصوص شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان اصفهان در راستای تحقق رسالت خود همانند سال‌های گذشته به عنوان نماینده انحصاری، میزبان تولیدکنندگان و صادرکنندگان مطرح کشور در قالب پاویون ملی ایران در این نمایشگاه معتبر جهانی خواهد بود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان اصفهان تصریح کرد: تاکنون حدود40 درصد از فضای این پاویون به شرکت‌های ایرانی واگذار شده است. متقاضیان برای رزرو غرفه و مشارکت در این رویداد بین المللی می‌توانند با شماره تلفن‌های 2612557-2611615- (0311) تماس حاصل فرمایند.

درخشش ایران در میان 29 کشور شرکت کننده نمایشگاه حلال مالزی



وی در ادامه اظهار داشت: طبق گزارش ارسالی از سوی اتحادیه توسعه تجارت خارجی کشور مالزی و مسئولان برگزارکننده نهمین نمایشگاه بین المللی محصولات و مواد غذایی حلال مالزی (MIHAS 2012)، جمهوری اسلامی ایران توانست در میان 29 کشور مشارکت‌کننده این نمایشگاه بعد از کشورهای اندونزی، چین و بلژیک رتبه چهارم از نظر تعداد مشارکت کننده و از نظر تعداد بازدیدکننده متخصص رتبه چهارم را پس از کشورهای سنگاپور، اندونزی و چین کسب کند.

محققیان گفت: شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان اصفهان که هم‌اکنون در حال فراهم کردن مقدمات لازم برای حضور توانمند تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در دهمین دوره از این نمایشگاه است، به عنوان نماینده اتحادیه توسعه تجارت خارجی مالزی (MATRADE) به مدت هشت سال متوالی برگزار کننده پاویون ملی ایران در این رقابت بین المللی بوده و بی‌شک نقش مؤثری در معرفی محصولات حلال ایران به جهانیان و افزایش صادرات این محصولات داشته است.

وی یادآور شد: کشور مالزی به عنوان مبتکر نمایشگاه صنعت حلال، هرساله میزبان کشورهای مختلف جهان در قالب نمایشگاه MIHAS و در زمینه ارائه انواع محصولات و مواد غذایی مصرفی حلال، محصولات و خدمات غیر مصرفی حلال، بسته‌بندی مواد غذایی و کترینگ، بانکداری اسلامی، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان اصفهان اضافه کرد: شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان اصفهان نیز در نهمین دوره از این نمایشگاه که از تاریخ 16 لغایت 19 فروردین ماه 1391 برگزار شد، با 10 شرکت ایرانی در زمینه تولید و صادرات انواع خرما، گیاهان دارویی و اسانس‌های گیاهی، نوشیدنی‌ها، ماکارونی، انواع بیسکویت و ویفر به رقابت با دیگر کشورها پرداخت و هم‌اکنون نیز در حال تدارک برای استقرار پاویون ایران در دهمین دوره این رخداد بین المللی است.