به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت کو‌نگ‌فو استان لرستان در این خصوص گفت: این مجموعه‌ ورزشی واقع در کوی طلاب منطقه گل‌دشت خرم‌آباد واقع شده که دارای سالن تمرین، سایت ادارای و امکانات مناسب دیگری است.

حسین محمدی ادامه داد: این مجموعه با مساعدت مدیر کل ورزش و جوانان لرستان با شتاب خوبی در حال ساخت است؛ یک سال از انجام عملیات ساخت آن می‌گذرد و امید می رود تا پایان تابستان سالجاری به افتتاح خواهد رسید.

محمدی افزود: خانه کو‌نگ‌فو لرستان با حضور رئیس فدراسیون به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی در ادامه از تجهیز هیئت های کنگ فو در شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: بعد از ماه مبارک رمضان در مراسمی با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان و طی مراسمی این تجهیزات به شهرستان‌ها اهدا می‌شود.

رئیس هیئت کو‌نگ‌فو استان لرستان یادآور شد: برای همگانی کردن ورزش کو‌نگ‌فو در لرستان اقدام به راه‌اندازی مراکز ورزشی کو‌نگ‌فو روستایی کرده‌ایم که در اولین گام، پایگاه روستایی واقع در رباط نمکی خرم‌آباد در دو بخش آقایان و بانوان راه‌اندازی شده است.

درخشش ووشوکاران لرستانی در مسابقات کشوری

ورزشکاران ووشوکار لرستانی در مسابقات کشوری سبک چوان با غلبه بر حریفان خود 8 مدال کشوری کسب کردند.

رئیس هیئت ووشو استان در این خصوص گفت: در این دوره از رقابتها که به صورت آزاد با حضور 21 تیم برگزار شد، ووشوکاران لرستان صاحب سه نشان طلا، سه نقره و دو مدال برنز شدند.

جهانگیر صحرانشین گفت: میزبان این دوره از رقابت‌ها اصفهان بود و این بازیها در سالن شهرداری این شهر انجام گرفت.

وی افزود: این مسابقات در سه رده سنی نوجوان جوانان و بزرگسالان و در بخش آقایان برگزار شد.

صحرانشین عنوان کرد: در این رقابت‌ها و در رده‌ سنی نوجوانان علی پوردهقان مدال طلا را به گردن خود آویخت و احمد سپهوند صاحب گردن‌آویز نقره شد، امیرحسین‌پور نیز در همین رده نشان برنز را به دست آورد.

وی گفت: در رده جوانان نیز حسین سپهوند با کسب نشان نقره تنها مدال کسب شده این رده را برای استان به خود اختصاص داد.

به گفته‌ رئیس هیئت ووشو لرستان، در رده بزرگسالان این مسابقات نیز احسان نورعلی‌وند و فرشاد مرادی مدال طلای این رقابت‌ها را تصاحب کردند و امیر هاشمی مقام دوم را به دست آورد و رضا ساکی نیز نشان برنز این مسابقات را کسب کرد.

موفقیت 2 بانوی لرستانی در مسابقات تیراندازی باکمان

دو بانوی ورزشکار لرستانی در مسابقات تیراندازی باکمان قهرمانی کشور خوش درخشیدند.

در این مسابقات که زیر نظر کمیته تیم‌های ملی در رشته ریکرو و به میزبانی همدان برگزار شد، فیروزه فاتحی‌پولادی با 598 امتیاز و مریم توکلی با 585 امتیاز بعد از فرنوش شقاقی از تهران، مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

این 2 بانوی لرستانی 16 شهریورماه در مسابقات تیراندازی باکمان انتخابی تیم ملی شرکت می‌کنند.

ثبت‌نام فوتسال جام رمضان ادارات استان تا پنج شنبه انجام می‌شود

رئیس هیئت ورزشهای همگانی لرستان گفت: ثبت نام تیم‌های ادارات و نهادهای دولتی استان برای شرکت در مسابقات فوتسال جام رمضان امسال آغاز شده و تا پنج‌شنبه 5 مرداد ادامه خواهد داشت.

تیموراحمدی در این خصوص افزود: تیمهای متقاضی شرکت در این مسابقات باید اسامی 10 بازیکن خود همراه با کپی حکم کارگزینی، کارت شناسایی اداری و صفحه اول دفترچه بیمه بازیکنان را به همراه یک مربی و یک سرپرست به هبت‌الله کمالوند مسئول کمیته فوتسال کارکنان دولت لرستان تحویل دهند.

وی در ادامه اظهار داشت: واریز مبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال به حساب شماره 82441951 شعبه شهدا به نام هیئت ورزش‌های همگانی استان ضروری است و ورزشکاران تیم‌ها باید کارت بیمه ورزشی هم داشته باشند.

احمدی افزود: مراسم قرعه‌کشی مسابقات صبح پنج‌شنبه پنجم مردادماه رأس ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان لرستان برگزار می‌شود.