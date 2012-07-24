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۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۵۰

در تلاش برای برای کسب افتخار؛

کاراته‌کاهای قمی به چهار مدال مسابقات کیوکوشین کشور دست یافتند

کاراته‌کاهای قمی به چهار مدال مسابقات کیوکوشین کشور دست یافتند

قم - خبرگزاری مهر: کاراته‌کاهای قمی موفق به کسب چهار مدال از مسابقات کاراته‌ سبک کیوکوشین قهرمانی کشور شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، استان قم در سبک‌های مختلف کاراته دارای استعدادها و قهرمانان متعددی است و در سال‌های اخیر بیشترین مدال‌های داخلی و برون مرزی کاراته قم از درخشش کاراته‌کاهای فعال در سبک‌های این رشته به دست آمده است.

کاراته قم در سال‌های اخیر جهش خوبی در مسیر پیشرفت داشته است

همچنین در حالی که کاراته در بین رشته های رزمی فعال در قم، در جایگاه نخست قرار دارد، مربیان کاراته قم نیز در زمینه تربیت کاراته‌کاهای مستعد هر دو بخش آقایان و بانوان تلاش‌های زیادی انجام می‌دهند و بر همین اساس کاراته قم در سال‌های اخیر جهش خوبی در مسیر پیشرفت داشته است.

نکته دیگر در خصوص کاراته به عنوان یکی از موفق ترین رشته های رزمی در قم، موفقیت ورزشکاران این رشته در کسب عنوان قهرمانی و مدال های رنگارنگ از پیکارهای کشوری و برون مرزی در قالب تیم های ملی کاراته اعزامی کشورمان در رده‌های سنی مختلف است.

بعد از کسب سه مدال از رقابت های کاراته قهرمانی آسیا در دو رده سنی نوجوانان و بزرگسالان، با برگزاری رقابت‌های کشوری سبک کیوکوشین ماتسوشیما، برترین‌های کاراته قم در اوزان و رده‌های سنی مختلف با حریفان خود به رقابت پرداخته و موفق به کسب مقام های درخشانی شدند.

کسب چهار مدال در سه وزن و درخشش در جدال با رقبای مطرح

در این رقابت‌ها که با شرکت مدعیان قهرمانی در سبک کیوکوشین ماتسوشیما از نقاط مختلف کشور به میزبانی شهر پاکدشت استان تهران برگزار شد، کاراته‌کاهای اعزامی باشگاه بهادران قم در چهار وزن موفق به کسب چهار مدال شدند.

در این رقابت‌ها رضا فلاحتی در وزن منهای 30 کیلوگرم نخستین طلایی تیم سبک کیوکوشین ماتسوشیما قم بود، در حالی که مجید خادمی در وزن منهای 35 و مهدی ایمانی در وزن منهای 55 کیلوگرم نیز با شکست حریفان خود در پایان موفق به کسب سه عنوان نخست مسابقات رده سنی نونهالان کاراته سبک کیوکوشین ماتسوشیما کشور شدند.

در نهایت اینکه چهارمین مدال آور تیم اعزامی باشگاه کاراته سبک کیوکوشین ماتسوشیما بهاداران قم در این دوره از رقابت‌ها مهدی فرامرزی در وزن 55 کیلوگرم بود که در پیکارهای رده سنی نوجوانان عنوان نخست را به خود اختصاص داد.
 

کد مطلب 1657349

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