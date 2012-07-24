تقویت تشکلها به سمت دانایی محوری/ برگزاری کلاس آموزشی نوعروسان

به گزارش خبرنگار مهر، علی علی نژاد، معاون فرماندار قائم شهرظهر سه شنبه در جلسه هم اندیشی با سازمانهای مردم نهاد قائم شهر با بیان اینکه تشکل ها یک گروه دانا محوری هستند اظهار داشت: با مشارکت همدیگر خلا ئهای جامعه را پر می کنند.

وی بیان داشت: مودت و دوستی بین تشکل ها می تواند سرعت همراه کردن مردم، خدمات و اطلاع رسانی را ایجاد کند.

وی مهمترین عامل در ایجاد سرعت را اعتماد عنوان و افزود: جامعه بواسطه اعتماد تشکل ها پیشرفت می کند.

علی نژاد با اشاره به اینکه سازمان مردم نهاد بعنوان یک پدیده اجتماعی است، اظهارداشت: امروز بصورت گسترده و وسیع در جامعه در حال ایجاد و توسعه است.

آموزش ازدواج 30 نوعروس قائم شهری



سید زین العابدین پرواسی، مدیر کمیته امداد امام (ره) قائم شهرگفت: دومین دوره کلاس آموزشی نوعروسان تحت حمایت در سالجاری با حضور 30 نوعروس در مرکز آموزش کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان قائم شهر برگزار شد.

وی بیان داشت: این کلاس ها به همت واحد فرهنگی این شهرستان و درپنج حوزه تخصصی شامل: احکام اسلامی، بهداشت و تغذیه، بهداشت روانی، تنظیم خانواده و پیشگیری ازاعتیاد با حضورکارشناسان آموزشی در جمع نوعروسان تحت حمایت برگزار شد .

وی با برشمردن اهمیت برگزاری کلاسهای نوعروسان، استفاده بهینه ازمطالب آموزشی کارشناسان تربیتی را یکی از ابزارهای آشنایی بهترزوجین از رموز پیچیده آیین زناشویی دانست.