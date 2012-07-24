مسئولان نسبت به اقامه نماز جماعت حساسیت و دغدغه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن فاطمی نیا پیش از ظهر سه شنبه در نشستی با مسئول کانون های فرهنگی وهنری مساجد استان سمنان با اشاره به اینکه نماز جسم و روح انسان را کامل می کند، گفت: با تکیه بر آگاه سازی و توانمند سازی آحاد جامعه در امر آداب، اسرار و برکات نماز و با شناخت نیازها و بررسی کمبودها در تبلیغ نماز در حوزه های مختلف باید بیش از پیش فعال باشیم.

وی یادآور شد: نماز جماعت اول وقت در 96 درصد دستگاه‏ های دولتی و اجرایی استان سمنان برپا می‏شود.

فاطمی نیا، اقامه و برپایی نماز جماعت را سرمایه معنوی عنوان کرد و گفت: در این راه نباید کوتاهی شود، چون نماز، جامعه را بیمه و در برابر ناهنجاری ها مقاوم می‌کند.

مشاور استاندار سمنان ضمن تاکید بر تلاش همگانی در جهت اقامه نماز جماعت، افزود: اگر در برابر ناهنجاری های جامعه بی تفاوت باشیم، خود را در راه هدایت، اصلاح و خوشبختی جامعه گمشده خواهیم دید.

فاطمی نیا اظهار داشت: نماز وظیفه ای است که خدا بر دوش همه ما گذاشته است و باید از عهده این فریضه الهی به خوبی برآییم.

دبیر ستاد اقامه نماز استان سمنان همچنین از اجرای طرح نظارت و ارزیابی اقامه نماز از چهار سال گذشته در این استان خبر داد و افزود: هر گونه هزینه ای برای اقامه و برپایی نماز سرمایه معنوی است و در این راه نباید کوتاهی شود.

فاطمی نیا با تاکید بر لزوم آشنایی نوجوانان و جوانان با فریضه نماز اول وقت، افزود: امروز برنامه های مختلف ماهواره ای و اینترنتی برای این قشر از جامعه شبهاتی ایجاد کرده است که در صورت بی توجهی، جوانان را از اصل نماز دور می کند.

فاطمی نیا با بیان اینکه توجه و حضور قلب در نماز از مهمترین آداب و اسرار این فریضه الهی و نورانی است، گفت: یاد خدا انسان را به پروردگارش پیوند می دهد و او را به خیر دنیا و آخرت رهنمون می سازد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی مساجد استان سمنان نیز مسجد را پایگاه انسجام و یکپارچگی مسلمانان عنوان کرد و گفت: نمازگزاران هر روز در صفوف به هم پیوسته نماز جماعت، اتحاد و انسجام خود را نشان می دهند.

حجت الاسلام سید محمود حسینی با بیان اینکه فعالیت های کانون های فرهنگی مساجد نقش بسزایی در جذب بیشتر جوانان ونوجوانان به مسجد دارند گفت: این کانونها با برپایی کلاسهای متفاوت و برگزاری فعالیت های دیگر می توانند در کنار مسجد به نمازگزاران خدمت ارائه دهند.

وی در پایان افزود: کانون های مساجد از ظرفیت و توان بسیار خوبی در ابعاد مختلف دینی، فرهنگی، هنری و ورزشی برخوردارند.

دراین نشست در خصوص برگزاری همایش نماز در سطح استان، تاسیس کتابخانه تخصصی نماز در مرکز استان و برنامه ریزی بخش یاوران نماز بحث و تبادل نظر شد.