افتتاحیه جشنواره شهر آسمان/ آغاز کارگاه جلدسازی در نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه جشنواره هنرهای تجسمی "شهرآسمان" به مناسبت ماه مبارک رمضان از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود. این جشنواره به دبیری کیانوش غریبپور در دو بخش پوستر و عکس و با هدف پاسداشت ارزشهای معنوی ماه مبارک رمضان و ارتقای فضای بصری شهر تهران در این ماه برگزار میشود.
مراسم افتتاح نمایشگاه و معرفی برگزیدگان این جشنواره نیز روز شنبه (7 مردادماه) ساعت 19 با حضور هنرمندان هنرهای تجسمی و مسئولان سازمان زیباسازی در تماشاخانه ایرانشهر برگزار میشود و نمایشگاه آن به مدت 20 روز در گالریهای خانه هنرمندان ایران برپا خواهد بود.
کارگاه جلدسازی قرآن و خوشنویسی لاتین در بخش تجسمی نمایشگاه قرآن
کارگاههای آموزشی خوشنویسی لاتین و تذهیب و جلدسازی قرآن در بخش تجسمی بیستمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم برگزار میشود. در ادامه کارگاههای بخش تجسمی بیستمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم کارگاه نقاشی توسط غلامرضا قلیپور از ششم تا هشتم مردادماه برگزار میشود.
همچنین در بخش نگارگری، کارگاه تذهیب و جلدسازی قرآن با حضور سلیمان سعیدآبادی از 31 تیر تا 21 مرداد ماه هر شب در بخش تجسمی نمایشگاه قرآن برگزار میشود.
خوشنویسی لاتین توسط مجتبی کرمی نیز از کارگاههای بخش تجسمی بیستمین نمایشگاه قرآن کریم است که از چهارم تا 16 مردادماه یک شب در میان در مصلای تهران برگزار میشود و کارگاه خوشنویسی توسط محمدعلی قربانی از پنجم تا هفتم مردادماه از برنامه های دیگر بخش تجسمی نمایشگاه قرآن است.
کارگاه منبت و معرق توسط مهران هوشیار، کمال میرطیبی و محسن کاوه از ششم تا 17 مردادماه نیز از کارگاه های بخش تجسمی بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم است. کارگاه کلاژ توسط گلبهار حیاتی نیز به مدت 10 شب از چهارم تا 13 مردادماه در بخش تجسمی نمایشگاه قرآن برگزار میشود.
کارگاههای بخش تجسمی بیستمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم از ساعت 18 تا 22 برگزار میشود. بیش از 200 اثر در بخش رقابتی نمایشگاه تجسمی بیستمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم به نمایش گذاشته شد.
از بین 1103 اثر رسیده به دبیرخانه بخش تجسمی بیستمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم 218 اثر برای بخش رقابتی انتخاب شد که در نمایشگاه ارائه شدهاست.
بیش از 200 اثر در بخش رقابتی بیستمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم به نمایش گذاشته شده است که 76 اثر خوشنویسی، 24 نقاشی، 58 پوستر، 12 اثر تصویرسازی و 48 اثر نگارگری را شامل میشود.
همچنین در بخش غیررقابتی در مجموع 65 اثر از استادان و هنرمندان در رشته های نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، منبت و معرق از جمله آثاری از محمد سلحشور، عباس اخوین، امیراحمد فلسفی، علی تن، اسفندیار ستارپور، اصغر کفشچیان مقدم، همایون سلیمیف رضوان صادق زاده، مسطفی آقامیری، فریدون جوقان، حسین عصمتی، پرویز حاصلی و... در بخش تجسمی بیستمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم به نمایش درآمده است.
کارگاههای تجسمی در رشتههای خوشنویسی، تذهیب، معرق، منبت، خوشنویسی لاتین، نقاشی و نقاشیخط، جلد سازی قرآن و کلاژ از برنامههای دیگر بخش تجسمی بیستمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم است که 15 کارگاه در 87 نوبت در شبهای ماه مبارک رمضان در نمایشگاه قرآن برگزار میشود.
نمایشگاه آثار منتخب هفت دوره اسماالحسنی، نمایشگاه اسما حجت (عج) و نمایشگاه عکسهای ارتحال امام خمینی (ره) از برنامههای دیگر بخش تجسمی بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم است. در مجموع با نمایش آثار بخش رقابتی و غیررقابتی و آثار اسماالحسنی، اسما حجت (عج) و عکس های ارتحال امام خمینی (ره) حدود 500 اثر در این بخش به نمایش گذاشته شده است.
بخش تجسمی بیستمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم از سوی مرکز هنرهای تجسمی با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و مرکز هماهنگی و ترویج فعالیتهای قرآنی از روز جمعه 30 تیرماه تا پایان نمایشگاه قرآن برگزار شده است.
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