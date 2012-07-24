به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار بیانیه دو صنف سینمایی در انتقاد از اساسنامه نمونه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هیأت ساماندهی صنوف سینمایی هت اطلاع بیشتر و روشن شدن افکار جامعه سینمایی کشور توضیحاتی ارائه داد.

در این متن آمده است: با توجه به مطالبی که طی چند روز گذشته راجع به اساسنامه پیشنهادی این هیأت برای ثبت قانونی صنوف سینمایی در مطبوعات مطرح و چند نفر از همکاران محترم نیز پیرامون آن اظهار نظرهایی ارائه کرده‌اند، این هیأت با احترام به تمامی دیدگاه‌های مطروحه، لازم دید جهت روشن شدن اذهان جامعه محترم سینمایی کشور، توضیحاتی را مختصراً به نظر دوستان و همکاران محترم برساند:

کوتاهی، قصور یا تقصیر احتمالی اسلاف و گذشتگان نمی‌تواند مانع از اقدام برای اصلاح روش‌ها و رویه‌ها در زمان حال باشد، لذا در هر مقطعی متولیان امر می‌باید براساس شرایط و مقتضیات زمانی، تصمیم لازم و مدبرانه اتخاذ کنند.

معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مقام ایفای وظایف و تکالیف قانونی خود جهت مساعدت به رشد و توسعه هنر - صنعت سینما، همواره با مشکلات قانونی مواجه بوده که یکی از آنها بحث شخصیت حقوقی و هویت قانونی تشکلات سینمایی کشور است، زیرا براساس مقررات و ضوابط قانونی، افراد حقوقی زمانی دارای شخصیت حقوقی و به تبع آن حق و تکلیف می‌شوند که طبق مقررات و ضوابط قانونی، در مرجع ذیصلاح به ثبت رسیده باشند.

اصولاً تشکل‌ها و مؤسسات حقوقی یا براساس قانون مصوب قانونگذار هویت قانونی پیدا می‌کنند و یا بر اثر ثبت در مراجع ذی‌صلاح قانونی؛ به‌عنوان نمونه شخصیت حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ناشی از قانون تأسیس این وزارتخانه است که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده‌است و یا مؤسسات فرهنگی و هنری براساس مجوز صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ثبت قانونی در اداره ثبت‌شرکت‌ها هویت قانونی و شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.



به‌رغم برخی ادعاهای غیرحقوقی، انجمن‌ها و کانون‌های عضو خانه سینما هیچگاه هویت قانونی و شخصیت حقوقی ثبت شده نداشته‌اند و به همین منظور وزارت ارشاد با هدف اعطای امتیازات مضاعف به فعالان سینمایی درصدد بر آمد تا بعنوان اولین گام در راه ثبت و ضبط قانونی این تشکل‌ها، اقداماتی به‌عمل آورد که از جمله آنها تهیه و تدوین اساسنامه نمونه‌ای برای ایجاد نظم و هماهنگی بیشتر میان صنوف بوده است.

با رجوع به قوانین موجود کشور به سهولت می‌توان دریافت که وضعیت سینماگران و دست‌اندرکاران سینما در ایران، به صورت اختصاصی و معین، هرگز طی این سالها مورد پیش بینی قانونگذار قرار نگرفته و قوانین موجود در مورد اصناف و بازرگانان (موضوع قانون نظام صنفی)، کارگران و کارفرمایان (موضوع قانون کار) و یا احزاب و گروههای سیاسی (موضوع قانون احزاب) شامل وضعیت دست‌اندرکاران سینما نبوده است، لذا به علت فقدان قانون خاص و جامع برای اهالی سینما و تا زمان تدوین و تصویب آن در مراجع قانونگذاری – که فاقد سقف زمانی مشخص است- قاعدتاً نمی توان شاهد بود که اعضای صنوف پر تلاش سینمای ایران به دلیل عدم برخورداری از هویت قانونی و شخصیت مستقل حقوقی، از بسیاری از امکانات و مزایای مربوطه بی‌بهره بمانند.

تنها گزینه‌ای که بنا به قاعده عقلی و براساس مقررات موجود، می‌تواند فی‌الحال شخصیت حقوقی و قانونی لازم را برای دست اندرکاران سینما مهیا سازد، مصوبه تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و تدوین و ارائه اساسنامه نمونه (تیپ) تنها به جهت نظم دهی بیشتر و یکسان به اساسنامه‌های جدید صنوف سینمایی و تبعیت از ضوابط موجود در تاسیس مراکز و انجمن‌های فرهنگی صورت گرفته است، نه به تعبیر برخی همکاران محترم، در جهت نابودی و یا تغییر ماهیت صنوفی که هرگز هویت قانونی و شخصیت حقوقی نداشته‌اند!؟

هیأت ساماندهی صنوف سینمایی تاکید دارد از آنجا که این اقدام هیچ سابقه‌ای در وزارتخانه متبوعه نداشته، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات مشورتی دلسوزان سینما می‌تواند یاری بخش این هیأت در کمک به صنوف برای دستیابی به حقوق حقه خود باشد و بی‌شک در تعامل مثبت و سازنده با هر یک از گروه‌ها و انجمن‌های سینمایی و به تناسب وضعیت خاص هر کدام از صنوف، امکان استفاده از نقطه نظرات پیشکسوتان و معمرین صنف مربوطه در این مسیر فراهم است.

امید است با این اقدامات بتوان گامی هر چند کوچک، اما اساسی و بنیانی برای ساماندهی صنوف سینمایی برداشته و با پشتیبانی و حمایت تمامی دست اندرکاران و خانواده بزرگ سینما، شرایط ایجاد یک وضعیت پایدار و قانونی برای صنوف سینمایی کشور مهیا شود.