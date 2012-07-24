33 نظامی ارشد برکنار شدند/ 9 هزار عراقی در حال بازگشت از سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه شفق نیوز ، یک منبع امنیتی عراقی که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد: "نوری المالکی" فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، 33 افسر با درجه سرهنگی را به سبب انفجارهای دیروز برکنار کرده است.

این در حالی است که در اثر انفجاری که ساعت یازده دیشب در منطقه الامین بغداد رخ داد بیش از بیست نفر کشته و زخمی شدند.

از سوی دیگر "عدنان الزرفی" استاندار نجف گفت : کشور با مشکلات بی شماری که بحث امنیتی یکی از آنهاست روبروست و مشکلات امنیتی بازتاب وقایع بین المللی و منطقه ای است.

وی افزود: ما به توان نیروهای امنیتی واقفیم و استان نجف آماده مقابله با هر گونه رخنه امنیتی است و دولت عراق اوضاع امنیتی را به دقت زیر نظر دارد و هماهنگی کاملی با رهبران امنیتی و استانداران دارد.

خبر دیگر اینکه یک منبع قضایی عراقی با اشاره به برگزاری دادگاه طارق الهاشمی معاون فراری رئیس جمهوری عراق گفت : جلسه امروز دادگاه اظهارات شهود جدید را بررسی می کند.

از سوی دیگر نشست امروز پارلمان عراق پس از رسیدن به حد نصاب قانونی به ریاست اسامه النجیفی برگزار شد.



خبر دیگر اینکه، یک منبع امنیتی از رسیدن اولین گروه از آوارگان سوری به استان الانبار و اسکان آنها در اردوگاههای برپا شده برای آنها خبر داد.

از سوی دیگر "علاء الجوادی" سفیر عراق در سوریه اعلام کرد: بیش از نه هزار عراقی، سوریه را ظرف صد ساعت گذشته به سوی عراق ترک کرده اند.

وی افزود: حدود پنج هزار نفر از طریق فرودگاه دمشق و چهار هزار نفر از طریق ناوگان زمینی به عراق بازگشته اند. تعداد عراقیهای مقیم سوریه از دویست هزار نفر فراتر نمی رود.