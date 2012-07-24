تغییر نام کهگیلویه وبویراحمد هیچ دردی از مردم دوا نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، شیرعلی خرامین پیش از ظهر سه شنبه با اشاره به اظهار نظرهای برخی افراد در خصوص تغییر نام این استان در جمع خبرنگاران افزود: برای تصمیم گیری منطقی در خصوص هر تغییری باید هزینه ها و فایده های آن را محاسبه کرد و اگر فایده ها بیشتر از هزینه ها بود آنگاه به این اقدام دست زد.

وی با بیان ایکه برای اظهار نظر همه افراد احترام قائل هستم، تصریح کرد: متاسفانه برخی اظهار نظرها در خصوص تغییر نام استان منطقی و عقلانی نیست و هیچ دلیل قانع کننده ای برای تغییر نام استان وجود ندارد.

خرامین با اشاره به دلیل برخی مخالفین نام استان مبنی بر طویل و سخت بودن تلفظ نام استان اظهار داشت: تلفظ نام این استان به هیچ و جه سخت نیست و نامهای سختتری در کشور وجود دارد که به دلیل کثرت استعمال سلیس شده اند.

وی عنوان کرد: اگر منوال بر تغییر اسامی سخت است پس باید اسم 380روستا و بخش در این استان هم تغییر کند.

نام کهگیلویه و بویراحمد صقیل نیست بلکه غریب است

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بیان داشت: نام این استان طویل و صقیل نیست بلکه غریب است که با سایر استانها اشتباه گرفته می شود و در میان استانهای کشور نامهای طویلتری نیز دیده می شود که کسی به دنبال تغییر آنها نیست.

وی با بیان این پرسش که در کجای تاریخ استان صرفا به دلیل نام کهگیلویه و بویراحمد بودجه ای را به آن اختصاص نداده اند و یا فرصتی را از آن گرفته اند، گفت: با تغییر نام استان نه کارخانه ای خود به خود ساخته می شود، نه جاده ای با این نام احداث می شود و نه بودجه استان افزایش می یابد.

وی با اشاره به هزینه های تغییر نام استان بیان داشت: اگر بخواهند تنها تابلوهایی که بر روی آن کهگیلویه و بویراحمد نوشته شده را تغییر دهند، به 25 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

رئیس سابق دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد افزود: اگر به این موضوع، تغییر نام در کتابهای درسی، شناسنامه ها و ... را اضافه کنیم هزینه ای سرسام آور می شود.

خرامین همچنین در پاسخ به برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه نام استان شامل همه شهرستانها و بخش ها نمی شود، گفت: در استانهای اصفهان و فارس، یزد و کرمان دهها شهرستان و بخش وجود دارد اما آیا آنها هم می گویند که نا استانشان در برگیرنده نام بخش و شهر آنها نیست.

نام کهگیلویه و بویراحمد هویت تاریخی مردم استان است

این روانشناس نام این استان را برگرفته از هویت تاریخی آن دانست و یادآور شد: از نظر روانی مردم این استان با نام کهگیلویه و بویراحمد اخت شده اند و همانند تغییر نام کرمانشاه به باختران این پروسه به شکست می انجامد.

وی دامن زدن به این مسئله را در راستای منحرف کردن اذهان از مشکلات استان عنوان کرد و گفت: آیا معضل بیکاری، اعتیاد و محرومیت را حل کرده ایم که اکنون به دنبال تغیر نام استان هستیم.

خرامین تاکید کرد: باید نخبگان استان بنشینند ودر این خصوص اظهار نظر کنند و برخی نظرسنجیهای غیر علمی و اینترنتی قابل قبول نیست.

این پژوهشگر تصریح کرد: اگر همه مردم استان در یک نظر سنجی علمی و صحیح تغییر نام استان را پذیرفتند ما هم می پذیریم.

خرامین تصریح کرد: پرداختن به مسئله تغییر نام استان جز اختلاف افکنی بین اقوام مختلف در استان نتیجه ای ندارد.