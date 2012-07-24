جمع آوری قرآن های فرسوده در استان تهران

حجت الاسلام حسین کوششی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، از سوی این موسسه در شهرستانهای استان تهران برنامه های مختلفی اجرا می شود.

وی افزود: در این زمینه از ابتدای ماه مبارک رمضان، طرح جمع آوری قرآنهای فرسوده از سوی این موسسه در شهرستانهای استان تهران اجرا شده است.

هزار جلد قرآن فرسوده در استان تهران جمع آوری شد

این مسئول عنوان کرد: در این راستا با گذشت سه روز از ماه مبارک رمضان، هزار قرآن فرسوده از شهرستانهای استان تهران جمع آوری شد.

کوششی با اشاره به استقبال مطلوب شهروندان از اجرای این طرح ادامه داد: این طرح تا چند ماه آینده در شهرستانهای استان تهران ادامه دارد.

بازسازی و صحافی قرآن های فرسوده

مدیرمسئول موسسه قرآنی ندای ملکوت یادآور شد: پس از جمع آوری قرآنهای فرسوده، طبق کار کارشناسی، قرآنهای نیمه فرسوده صحافی و بازسازی می شوند.

وی از اهدای قرآنهای نو به شهروندانی که در این طرح شرکت می کنند، خبر داد.

لازم به ذکر است که موسسه قرآنی ندای ملکوت دارای شعبه های مختلف در شهرستانهای استان تهران است که اولین شعبه آن در شهرستان شهریار افتتاح و بهره برداری شد.