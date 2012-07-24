یک سایت سوئیسی:تصاویر عامل انفجار، نشاندهنده دروغ بودن اتهام اسرائیل علیه ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، انفجار اتوبوس جهانگردان اسرائیلی در بلغارستان که در تاریخ 28 مرداد صورت گرفت سر و صداهای بسیار را بر انگیخت.

طبق روال گذشته مقام های اسرائیلی بار دیگر ایران را متهم به دست داشتن در این انفجار تروریستی کردند.

آنها همچنین با بهره گیری از جریان رسانه ای غرب در تلاش بر آمدند تا به این جریان و "مهندسی افکار عمومی" اعتبار ویژه ای بدهند. اما نوع طرح مبحث و زمان آن سبب شده تا تردیدهایی در بین رسانه های آزاد در باره صحت این ادعاها بوجود آید.

سایت اینترنتی Alles Schall und Rauch در مطلبی تحت عنوان "ویدئو خود گویای مسئله است" در این باره می نویسد: هنوز دود از بالای اتوبوس منفجره شده در نزدیکی فرودگاه شهر بورگاس بلغارستان به هوا می رفت که نتانیاهو ایران را متهم نمود.

این سایت می نویسد: این امر عادت همیشگی اسرائیل و کار بسیار ناپخته ای است. تصویر بمبگذار این حادثه این امر را اثبات نموده است. این تصویر مرد جوان اروپایی با موی بلوند، شلوارک، عینک آفتابی، کفش های کتانی و کوله پشتی را نشان می دهد. این امر با کلیشه های تروریست های اسلام گرا با پوست های سیاه، ریش های بلند، موهای سیاه و پوشش اسلامی ناسازگار است.

نخست وزیر بلغارستان اعلام کرده است فرد بمب گزار انتحاری گواهینامه رانندگی جعلی آمریکایی از شهر شیگاگو را نیز به همراه داشت. اما پلیس فدرال آمریکا اف بی آی. می گوید نام وی "ژاک مارتین فیلیپ" جزو گذرنامه هایی نیست که در آمریکا صادر شده باشد.

در ادامه این سایت این پرسش را مطرح می کند که آیا این فرد یک گردشگر آمریکایی بود؟



سایت مذکور در پایان می نویسد: تصاویر ویدیویی نشان می دهد برای تروریستی که چند دقیقه بعد می خواهد خود را منفجر نماید، این جوان بیش از اندازه آرام است. این امر این مسئله را دامن می زند که وی از محتوی وسیله ای که حمل می کرده، آگاه نبوده است. احتمالا یک عملیات جاسوسی بوده و نامبرده نیز فقط حامل هدیه ای برای یک نفر از دوستان بوده و فرستنده نیز با کنترل ریموت از دور منتظر فشار دادن شاسی بمب بوده است. متهم کردن سریع ایران به طراحی و اجرای این عملیات به افزایش تردیدها و شک ها کمک می نماید.