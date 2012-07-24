خانه عالم در کاهش معضلات اجتماعی و فرهنگی روستاها مؤثر است

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله اکبرزاده ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح خانه عالم روستای اجوارکلا از توابع بخش دابودشت آمل گفت: خانه عالم می تواند با فعالیت های اجتماعی و فرهنگی خود توطئه های مختلف دشمنان را خنثی کند .

وی با اشاره به اینکه خانه های عالم در روستاها به عنوان مکان هایی که باید به شبهات جوانان پاسخ و آنها را به مکان مذهبی سوق دهد، فعالیت می کنند، افزود: متاسفانه فرقه های شیطانی در همه امکان عمومی به طریق های مختلف وجود دارد ومی توان با هدایت جوان در فضاهای معنوی وبرنامه های پیش بینی شده درخانه های علم در روستاها با این پدیده های شوم مقابله کرد.



فرماندارآمل ادامه داد: افتتاح خانه های عالم به عنوان الگویی برای آیندگان و در راستای جایگاه دفاع از ارزشهای الهی است.



اکبرزاده با بیان اینکه دشمن از هر ابزاری برای ایجاد فاصله وفتنه انگیزی میان مردم و نظام استفاده می کند، یادآورشد: دشمنان ایران اسلامی هر روز با طرح موضوع های تکراری و پیش کشیدن مباحث هسته ای، ترور دانشمندان ، تحریم های پیاپی ،عرصه را بر نظام و مردم تنگ می کنند اما خوشبختانه اکنون ایران اسلامی به برکت خون دانشمندان هسته ای و تحریم و ولایت پذیری مردم به جایگاه خوبی در منطقه رسیده و الگویی برای دیگر کشورها شده است.



برای ساخت خانه عالم روستای اجوارکلا آمل، در زمینی به مساحت 200 متر مربع و با زیربنای 190متر مربع با 570 میلیون ریال هزینه شده است.