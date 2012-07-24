به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، "محمد خلیل حمدان" از اعضای فدراسیون فوتبال عراق اعلام کرد: سه تیم پاراگوئه، نیجریه و ایران با برگزاری دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال عراق پیش از دیدار با ژاپن در رقابتهای انتخابی جام جهانی 2014 برزیل موافقت کردهاند.
وی در عین حال برگزاری این دیدارهای دوستانه را منوط به موافقت زیکو، سرمربی تیم ملی فوتبال عراق دانست که در ماه اوت آتی (یک هفته دیگر) با اعضای فدراسیون عراق تشکیل جلسه میدهد.
خاطرنشان میشود تیم ملی عراق روز 21 شهریورماه آتی با تیم ملی ژاپن در توکیو بازی دارد. عراق در این گروه از رقابتها علاوه بر ژاپن با استرالیا، اردن و عمان همگروه است.
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