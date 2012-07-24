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۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۲۷

بیگی:

شهرکرد قهرمان بسکتبال نوجوانان چهارمحال و بختیاری شد

شهرکرد قهرمان بسکتبال نوجوانان چهارمحال و بختیاری شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت بسکتبال چهارمحال و بختیاری از قهرمانی تیم شهرکرد در رقابتهای بسکتبال قهرمانی رده سنی نوجوانان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

حسین بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات رده سنی نوجوانان بسکتبال چهارمحال و بختیاری به پایان رسیده است و تیم شهرکرد موفق شد در این دوره از مسابقات به مقام قهرمانی برسد.

وی بیان داشت: در این دوره از مسابقات تیمهای شهرهای فارسان، فرخشهر، بروجن، شهرکرد و سامان شرکت کرده بودند که تیم شهرکرد توانست با پیروزی بر حریفان مقام اول را کسب نماید.

دبیر هیئت بسکتبال چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تیم بسکتبال شهرکرد با داشتن بازیکنان حرفه ای از سطح بازی بالای برخوردار بود و در تمام رقابتها بازی را در کنترل داشت .

وی بیان داشت: بازیکنان ارزنده و خوب از میان بازیکنان تیمهای شرکت کننده انتخاب و برای مسابقات کشوری اعزام می شوند.

بیگی ادامه داد: تیم فارسان نیز به مقام دوم این دوره ازمسابقات رسید.

کد مطلب 1657391

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