شهرکرد قهرمان بسکتبال نوجوانان چهارمحال و بختیاری شد

حسین بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات رده سنی نوجوانان بسکتبال چهارمحال و بختیاری به پایان رسیده است و تیم شهرکرد موفق شد در این دوره از مسابقات به مقام قهرمانی برسد.

وی بیان داشت: در این دوره از مسابقات تیمهای شهرهای فارسان، فرخشهر، بروجن، شهرکرد و سامان شرکت کرده بودند که تیم شهرکرد توانست با پیروزی بر حریفان مقام اول را کسب نماید.

دبیر هیئت بسکتبال چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تیم بسکتبال شهرکرد با داشتن بازیکنان حرفه ای از سطح بازی بالای برخوردار بود و در تمام رقابتها بازی را در کنترل داشت .

وی بیان داشت: بازیکنان ارزنده و خوب از میان بازیکنان تیمهای شرکت کننده انتخاب و برای مسابقات کشوری اعزام می شوند.

بیگی ادامه داد: تیم فارسان نیز به مقام دوم این دوره ازمسابقات رسید.