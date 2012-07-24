عدم وجود زیرساختهای لازم عامل وقوع سیل در شهرستان ماهنشان

به گزارش خبرنگار مهر، منصور محمد پور، صبح سه شنبه در جلسه ستاد بحران افزود: در سطح شهرستان ماهنشان به 20 روستا آسیب جدی وارد شده و 6 روستا نیز به طور کامل تخریب شده است.

وی با بیان اینکه عدم وجود زیرساخت های لازم در این شهرستان باعث وقوع سیل شده است، ادامه داد: در این شهرستان نیاز جدی به احداث دیوارهای حفاظتی وجود دارد.

وی احداث سیل بند و رسوب گیر و مطالعه اساسی در بخش آبخیزداری را از دیگر نیازهای ضروری شهرستان ماهنشان عنوان کرد و افزود: میزان خسارت در حادثه اخیر میلیاردها تومان برآورد شده که این خسارت ها در بخش های آب، برق، گاز و کشاورزی وارد شده است.

در ادامه این جلسه سرپرست هلال احمر استان زنجان به ارائه گزارشی از اقدامات این سازمان پرداخت و گفت: 10 دستگاه آمبولانس و خودروهای کمک دار سبک، 11 دستگاه لجن کش وارد روستاهای آسیب دیده جهت کمک رسانی به مردم

شده اند.

همچنین در ادامه معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی نیز خسارت وارده در بخش راه را 10 میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: 90 کیلومتر از راه های منتهی به روستاهای حادثه دیده آسیب جدی دیده اند و به 15 محور مواصلاتی حوزه شهرستان خسارت جدی وارد شده است.

وثوق با بیان اینکه تا کنون محور منتهی به 2 روستای شهرستان ماهنشان مسدود مانده است گفت: با فعالیت 35 دستگاه ماشین آلات سنگین تمامی محورهای مواصلاتی این منطقه بازگشایی شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون نیز علاوه بر 35 دستگاه 15 دستگاه ماشین آلات راه سازی نیز جهت بهسازی راه های خسارت دیده منتهی به روستاهای سیل زده مشغول خدمت رسانی هستند

تخریب 30 حلقه چشمه کشاورزی بر اثر وقوع سیل