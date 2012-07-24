برپایی مراسم شبهای احیا با حضور مقامات کشوری در ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه موقت ساری گفت: مراسم شبهای احیا ماه مبارک رمضان مرکز استان با حضور سه شخصیت کشوری در محل مصلی حضرت امام خمینی (ره) ساری برگزار می شود.

حجت الاسلام محمد قاسمی افزود: این مراسم معنوی به حول قوه الهی از سوی دفتر نماینده مقام معظم رهبری در استان با حضور مردم ولایی و مومن برگزار می شود.



وی اظهارداشت: از آنجایی که شب های احیا از شب های با فضلیت و سراسر معنوی بوده ما بر آن شدیم تا در این شب ها برنامه های متنوعی شامل دعای افتتاح ، جوشن کبیر و مداحی توسط مداحان کشوری بهره مند شویم.



مشاور نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: سخنران شب 19 ماه مبارک رمضان حجت الاسلام ناطق نوری مشاور و رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری، شب 21 ماه رمضان حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضاییه و شب 23 ماه مبارک رمضان حجت الاسلام سعیدی نماینده مقام معظم رهبری در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.



قاسمی اضافه کرد: این مراسم در شبهای فوق از ساعت 22 با حضور جمع کثیری از مردم شهیدپرور شهرستان ساری و شهرهای اطراف و نماینده ولی فقیه آیت الله نورالله طرسی و روحانیون برگزار خواهد شد.



نیازمندان در ماه مبارک رمضان در مساجد محل سکونت خود اطعام می شوند

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران گفت: نیازمندان در ایام ماه مبارک رمضان توسط هیات امنای مساجد محل سکونت خود اطعام و کمک خواهند شد.

ابراهیم باغبانی افزود: ماه رمضان ماه روزه و نماز، تهجد و شب زنده داری است و یکی از ویژگی های این ماه ، تقویت حس نوعدوستی و نیکوکاری و انفاق است.



وی بیان داشت: یکی از فلسفه‌های روزه توجه و رسیدگی به وضعیت فقرا و نیازمندان و ایتام است و این نهاد همچون سنوات گذشته در نظر دارد در ماه مبـارک رمضان با هدف مسجد محوری نسبت به اطعام دهی نیازمندان با کمک و همیاری هیات امنای مساجد استان اقدام کند.



باغبانی افزود: در سال گذشته بالغ بر چهار میلیارد و771 میلیون ریال برای اطعام و دو میلیارد و 118میلیون ریال از صندوق ویژه مساجد از سوی این نهاد جمع آوری و بین نیازمندان این دیار توزیع شد.



32 واحد صنفی متخلف در مازندران تعزیر شدند

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از تعزیر 32 واحد صنفی متخلف در شهرهای مختلف استان در هفته جاری خبر داد.

مهدی عباسی گفت: 10 فروشگاه لوازم خانگی در ساری به خاطر گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور از سوی روسای شعب تعزیرات حکومتی ساری به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.



وی از تعزیر پنج واحد صنفی در تنکابن به خاطر عرضه و فروش سیگار قاچاق خبر داد و افزود: رئیس تعزیرات حکومتی تنکابن بابررسی گزارش بازرسین و احراز تخلف منتسبه، متصدیان این پنج واحد را به ضبط کالای مکشوفه و جزای نقدی محکوم کرد.



عباسی اظهار داشت: هفت واحد عرضه کننده مرغ در نور و 10 مصالح فروش در نوشهر به خاطر گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.