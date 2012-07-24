رتبه اول بیماریابی عفونت بیمارستانی کشور به مرکز الزهرای اصفهان اعطا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مرکز با تکمیل فرمهای گزارش عفونتهای بیمارستانی در تمام بخشها و جمعآوری آمار و ارائه گزارش مربوط به معاونت درمان دانشگاه توسط پرستار کنترل عفونت، در رتبهبندی بیماریابی عفونتهای بیمارستانی حائز رتبه اول در سطح استان و رتبه یازدهم در بین 372 مرکز درمانی شرکتکننده در این ارزیابی در سطح کشور شده است.
حضور کارشناسان اورژانس بر بالین 10 هزار و 984 بیمار و مصدوم
تکنسینهای مرکز فوریتهای پزشکی اورژانس اصفهان در ماه گذشته با حضور بر بالین 10 هزار و 984بیمار و مصدوم به آنان خدمات پیش بیمارستانی ارائه کردند.
کارشناسان اورژانس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در ماه گذشته با حضور بر بالین 2 هزار 37 بیمار و مصدوم به صورت سرپایی به آنان خدماترسانی کرده و در 7 هزار و 585 مورد دیگر حادثهدیدگان را ضمن انجام اقدامات پیشبیمارستانی با آمبولانسهای 115 به بیمارستان منتقل کردند.
در این مدت997 بیمار با ناراحتیهای قلبی 271 تن با بیماریهای تنفسی 307 بیمار با مسمومیتهای دارویی و غذایی از خدمات این مرکز بهرهمند شدند.
کارشناسان اورژانس از10 هزار و984 ماموریت انجام شده خود در 4 هزار و 219مورد به محل حوادث رانندگی اعزام شده و در 618 مورد تصادف جادهای 3 هزار و 601 مورد سانحه رانندگی در حوزه شهری به حادثه دیدگان خدماترسانی کردند.
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