88 داماد مهمان زندان یزد هستند

اسلام افشون در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در حال حاضر 174 نفر شامل 24 نفر محکوم مالی تصادف، 62 نفر محکوم مالی عدم پرداخت چک و 88 نفر نیز محکوم مالی عدم پرداخت مهریه و نفقه در زندان به سر می برند که فاقد سابقه کیفری هستند.

وی ادامه داد: ستاد دیه استان برای آزادی این تعداد از محکومین مالی غیر عمد به 163 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که امید است در جشن گلریزان امسال با کمک خیرین و جمع آوری کمک های مردمی این تعداد نیز به آغوش خانواده بازگردند.

وی اظهار داشت: برای آزادی این تعداد به بیش از 20 میلیارد ریال اعتبار نیاز بود که با تلاش و کوشش کمیته صلح و سازش ستاد دیه و با اخذ رضایت از شاکی و گذشت از دریافت بخشی از دیه این رقم به بیش از 163 میلیارد ریال کاهش یافت.

افشون با اشاره به فعالیت ستاد دیه و آزادی زندانیان نیازمند در طول سال عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون نیز تعداد 45 نفر محکوم مالی با کمک کمیته صلح و سازش و اخذ رضایت شاکی و نیز پرداخت 6 میلیارد و 500 میلیون ریال از محل ستاد دیه، خیرین استان، دولت، انجمن حمایت از زندانیان و کمیته امداد از زندان‌های استان یزد آزاد شدند.

وی ادامه داد: از سال گذشته تاکنون 224 نفر از زندانیان جرائم مالی غیر عمد با کمک خیران از زندان های استان آزاد شدند که این آمار نسبت به سه ماهه اول سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

وی همچنین با اشاره به برگزاری جشن گلریزان یزد در روز چهارشنبه عنوان کرد: مادر شهید مصطفی احمدی روشن نیز در جشن گلریزان یزد حضور خواهد داشت که به دعوت از ستاد دیه استان در این جشن شرکت می کند.

مدیر عامل ستاد دیه استان یزد در خاتمه با اعلام زمان برگزاری جشن گلریزان در شهرستان های استان اظهار داشت: شهرستان های ابرکوه، مهریز، اردکان، میبد و طبس شب یازدهم ماه مبارک رمضان میزبان جشن گلریزان هستند که خیرین استان از این طریق نیز می توانند کمک های مالی خود را در جهت آزادسازی زندانیان جرائم مالی غیر عمد به ستاد دیه استان اهدا کنند.