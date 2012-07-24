  1. سیاست
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۲

با حکم لاریجانی ؛

رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی ابقا شد

رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی ابقا شد

رئیس مجلس شورای اسلامی در حکمی حجت الاسلام رسول جعفریان را بار دیگر به عنوان رئیس کتابخانه، موزه و مرکز مجلس شورای اسلامی منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی حکمی حجت الاسلام  رسول جعفریان را بار دیگر به عنوان رئیس کتابخانه، موزه و مرکز مجلس شورای اسلامی منصوب کرد.

متن کامل این حکم به شرح زیر است:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رسول جعفریان

نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی در عرصه های علمی و فرهنگی، به موجب این حکم به سمت رئیس کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منصوب می شوید.

ضمن تشکر از حسن مدیریت جنابعالی که تحولی نو در استفاده از ظرفیت های آن مرکز برای محققان و پژوهشگران ایجاد کرده است، انتظار دارم ضمن بکارگیری نیروهای کارآمد، متعهد و متخصص و استفاده از نظرات کارشناسانه صاحبنظران و فرهیختگان بر تداوم این رونق افزوده شود. از خداوند متعال توفیق جنابعالی و همکاران را خواستارم.

کد مطلب 1657423

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