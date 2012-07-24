سیمای شبانگاهی شبکه یک/ بازتعریف نظام نامه تهیه کنندگی در سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اول سیما ویژه ایام ماه مبارک رمضان فیلم‌های سینمایی پربیننده را به جدول پخش بخش سیمای شبانگاهی افزوده و در این مدت هر شب یک فیلم سینمایی روی آنتن می‌رود.

فیلم سینمایی "آموس و آندرو" تولید سال 1993 ساخته ماکس فراری و بازی نیکولاس کیج و ساموئل جکسون چهارشنبه ساعت 30 بامداد از شبکه یک سیما پخش می‌شود. این فیلم به زمانی برمی‌گردد که پلیس به اشتباه اندرو را به عنوان یک سارق دستگیر می‌کند.

فیلم سینمایی "تابستان عزیز" به کارگردانی امیر شهاب رمضان و با بازی سروش صحت، صابر ابر، مهران رجبی محصول سال ۱۳۸۸ فیلم دیگری از تولیدات گروه فیلم‌های تلویزیونی شبکه یک سیما است که 30 بامداد پنجشنبه از شبکه اول سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان "تابستان عزیز" آمده است: عزیز و نوه‏ اش حمید بدون هماهنگی با خانواده، از همدان راهی مشهد شده، در مسافرخانه بهشت، اتاقی اجاره می‏کنند. عزیز سال‌ها در پی سفر به مشهد بوده و فرزندانش به دلیل درگیری‌های کاری و خانوادگی نتوانسته‌اند با او به سفر بیایند. حمید نوه ماجراجوی او تنها کسی است که با او همدست شده و به سفر آمده است. عزیز به دنبال زیارت و حمید پیگیر مسابقه فوتبال آخر هفته تیم پاس در مشهد است.

فیلم سینمایی "تک تیرانداز" ساخته آنتونی فوکوآ و محصول سال 2007 آمریکا 30 بامداد جمعه از شبکه اول سیما پخش می شود این فیلم اکشن با بازیگرانی چون دنی گلاور ،ند بیتی ،مایکل پنا ،تانه داناوان وکیت مارا فروشی بیش از 95 میلیون دلار داشته است.

در فیلم تک تیرانداز وقتی که یکی از سربازان لژیونر شروع به کشتن سران و مدیران دولتی می‌کند، پلیس به دنبال علت آن متوجه می‌شود که دختر این سرباز بر اثر ابتلا به بیماری سرطان ناشی از نزدیکی محل زندگی او به نیروگاه هسته‌ای جان سپرده است و این سرباز خواهان تعطیلی این نیروگاه شده است...

سیمای شبانگاهی کاری از تامین برنامه شبکه یک سیما به تهیه کنندگی معلم هر شب از ساعت 24 تا 6 صبح پخش می‌شود.

نظام نامه تهیه کنندگی در سیما باز تعریف می‌شود معاون رئیس صدا و سیما در امور سیما در دیدار جمعی از تهیه کنندگان تلویزیونی گفت: نظام نامه تهیه کنندگی در سیما باز تعریف می‌شود. وی با تاکید بر اینکه تهیه کننده تلویزیون باید مولف و پدید آوردنده اصلی اثر باشد، گفت: تهیه کننده محور اصلی تولید است که نقش مهمی را در خلق یک اثر تلویزیونی دارد. وی سطح بندی و رتبه بندی تهیه کنندگان سیما را ضروری دانست و گفت: تهیه کنندگان باید با مدیریت و برنامه ریزی بهترین آثار خود را ارائه کنند. معاون رئیس صدا و سیما در امور سیما در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مولفه‌های مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر دین، امید، آگاهی و اخلاق از تهیه کنندگان خواست ، با محور قرار دادن این مولفه‌ها آثار ارزشی و ماندگار تولید کنند. وی افزود: رسانه ملی به عنوان رسانه پاک و اخلاق گرا، باید ارزش‌ها را حفظ کند و برای تحقق این مهم تولید کنندگان آثار تلویزیونی باید به همه ارزش‌ها از جمله حفظ حریم و کانون خانواده، ساده زیستی و راستی و درستی توجه کنند و با افزایش تولید آثار کیفی پخش فیلم های خارجی را به حداقل برسانند. دارابی با استناد به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت شادمانی و امیدواری مردم ، تولید آثار طنز و کمدی را راهبرد تولیدات سیما و اولویت کاری آن دانست و از تهیه کنندگان سیما خواست آثار طنز و کمدی جذاب و قوی تولید کنند. معاون رئیس صدا و سیما در امور سیما در ادامه، تربیت فیلم نامه نویسان متعهد و کارآمد را نیاز ضروری سیما بر شمرد و با اشاره به تشکیل اداره فیلم نامه نویسی در سیما از اهتمام این معاونت برای ایجاد نهضت فیلمنامه نویسی خبر داد. "لحظه‌های با تو بودن" تولید شد

تیتراژ پایانی برنامه" لحظه‌های با تو بودن" وِیژه افطار، به طور اختصاصی در رادیو نمایش تولید شد. مهرداد محمدرضا تهیه کننده و سردبیر این برنامه با بیان این مطلب گفت: این تنها برنامه رادیویی ماه مبارک رمضان است که در آن به طور اختصاصی تیتراژ ویژه ای برای ماه مبارک رمضان ساخته شده است.

وی افزود: رضا سخنور ترانه این تیتراژ را سروده، داریوش شهبازی آهنگسازی و خوانندگی آن را بر عهده داشته و بهنام ناصری آن را تنظیم کرده است.

برنامه ترکیبی نمایشی "لحظه‌های با تو بودن" به نویسندگی مرضیه شهر سبز و سولماز محمد علی زاده، کارگردانی مهرداد عشقیان، گویندگی فرزین رنجبر و به روایت احمد گنجی، کارشناسی مهدی رستمی و با هنرمندی بازیگران مرکز هنرهای نمایشی رادیو، هر روز وِیژه افطار از رادیو نمایش پخش می‌شود.

پشت صحنه "روز سوم" در شبکه مستند

مراحل ساخت و روند تولید فیلم سینمایی "روز سوم" ساخته محمد حسین لطیفی، چهار شنبه چهارم مرداد ماه، ساعت 16 در برنامه "یک فیلم، یک تجربه" نمایش داده می‌شود. این مستند ساخته ناهید دل آگاه سلسله برنامه‌ای است که در آن به بررسی یک فیلم همگام با فیلمساز آن پرداخته می‌شود و در این قسمت مستندی درباره فیلم سینمایی "روز سوم" به کارگردانی محمدحسین لطیفی پخش می‌کند. در این مستند گفتگوهایی با کارگردان، بازیگران و دیگر عوامل درباره فیلم و روند تولید آن شده است. "روز سوم" با بازی پوریا پورسرخ، حامد بهداد، باران کوثری و برزو ارجمند ، داستان خواهر و برادری است که در روزهای نخست جنگ ایران و عراق در خرمشهر درگیر ماجراهایی می‌شوند و سیمرغ بلورین بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را از بیست و پنجمین جشنواره فجر از آن خود کرده است. مجموعه "یک فیلم، یک تجربه" با هدف بررسی ساخت مهم‌ترین آثار سینمایی ایران هر روز ساعت 16 از شبکه مستند سیما روی آنتن می‌رود. شرح حال آیت‌الله آیت اللهی در "جذبه موسوی" مستند "جذبه موسوی" با نگاهی به زندگی و شرح احوال آیت الله سید عبدالعلی آیت اللهی در شبهای قدر روی آنتن شبکه مستند سیما خواهد رفت. این مستند ترکیبی که ساخته سید رضا صدر الساداتی است سعی دارد با پخش آخرین تصاویر از حیات این عالم بزرگوار و گفتگو با نزدیکان او و همچنین روایت شرح زندگانی ایشان به قلم خودش نگاهی به حیات ارزشمند ایشان داشته باشد و اخلاق و سیره وی را در خانه و اجتماع بررسی کند. از مهمانان این برنامه می‌توان به آیت الله حائری شیرازی، دکتر علاالدین بروجردی، دکتر سید علی اصغر موسوی لاری ، حجه الاسلام شیرمردی و... اشاره کرد. آیت‌الله آیت‌اللهی از مبارزان انقلاب اسلامی بود و از ابتدای انقلاب امامت جمعه لار را بر عهده داشت. تاسیس حسینیه اعظم لار و کتابخانه‌ی آن از مهمترین فعالیت‌های ایشان بود. سید عبدالعلی فرزند ارشد سید عبدالمحمد بود سال ۱۳۳۹ قمری در شهر جهرم زاده شد. وی مراحل عالی علم را نزد آیت‌الله محسن حکیم، آیت‌الله عبدالهادی شیرازی در نجف اشرف و آیت‌الله محمد حسین بروجردی در قم و اقا سید نورالدین در شیراز به پایان برد. مقام علمی ایشان زبانزد خاص و عام بوده و در منطقه لارستان از پایگاه مردمی والایی برخوردار بودند که در خرداد امسال دعوت حق را لبیک گفتند. از عوامل تولید "جذبه موسوی" می‌توان به سید رضا صدر الساداتی به عنوان تهیه کننده، کارگردان و تدوین گر، سید احمد حسینی و منصور حیدری به عنوان تصویربردار و نورپرداز و سما الهی نویسنده نام برد. ضمن این که گویندگی اثر را کرامت یزدانی و سید مصطفی سیادت بر عهد داشته‌اند. پخش سری جدید "انسان نمای بسته " از پنجم مرداد

سری دوم مجموعه "انسان، نمای بسته" در ماه مبارک رمضان به صورت هفتگی پنجشنبه‌ها روی آنتن شبکه چهار سیما می‌رود. این مستند با موضوع "بهداشت روانی" در 26 قسمت 45 دقیقه‌ای تولید و در هر قسمت از این برنامه پرونده یک بیمار به صورت نمایشی بررسی می‌شود.

"من فقط آرزو هستم"، عنوان اولین قسمت از این مستند داستنانی است که زندگی یک معلول موفق را روایت می‌کند. داستان این مستند واقعی درباره فرد معلولی به نام آرزو است که با توجه به معلولیت و ضعف عضلانی دارای تحصیلات عالیه است و در رشته‌های مختلف ورزشی و هنری فعالیت می‌کند. محمد کمالی و مسعود آبیار به عنوان کارشناس در این برنامه به بیان علل موفقیت این فرد در زندگی اش می‌پردازند.

درهر قسمت از "انسان نمای بسته" به پروندۀ یک بیمار به صورت مستند پرداخته می‌شود و حدود 25 تا 30 دقیقه به صورت مستند ـ داستانی و 15 دقیقه باقیمانده دو نفر کارشناس نمایش را تحلیل می‌کنند.

سکوت اختیاری، تصور ذهنی،نیازهای کاذب، تک فرزندی، حقوق کودکان و ... عناوین برخی از قسمت‌های این برنامه است و بازیگران تئاتری که بعضا تجارب تلویزیونی نیز دارند همچون محمد مبصریان ، بهاره ارجمند، حمید یونسی و ... در بخش نمایشی ایفای نقش می‌کنند.

سری اول "انسان نمای بسته" درمهر ماه سال 86 از شبکه چهار پخش شد که به دلیل ساختاری متفاوت در پرداختن به مباحث روانشناسی توانست نظر مخاطبان را به خود جلب کند. این مستند در ماه مبارک رمضان به صورت هفتگی پنجشنبه ها ساعت 20:50 از شبکه چهار پخش می‌شود.

پخش ویژه "پابوس" از شبکه دو

"پابوس" عنوان برنامه‌ای است که در گروه معارف شبکه دو سیما تهیه و تولید می‌شود و هر پنجشنبه از شبکه دو سیما به صورت زنده روی آنتن می‌رود. با توجه به شروع ماه مبارک رمضان برنامه «پابوس» تا آخر ماه مبارک رمضان هر هفته به صورت زنده از نجف اشرف پخش می‌شود. در این هفته حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمدصابر جعفری کارشناس مذهبی میهمان این برنامه است و در خصوص یک خانواده مهدوی با رویکردی معارفی، اخلاقی و اجتماعی صحبت خواهد کرد.

همچنین آیتم‌های مختلفی در خصوص موضوع برنامه از پابوس پخش می‌شود. این برنامه پنجشنبه و در ساعت 30 دقیقه بامداد از شبکه دو سیما با اجرای سید مصطفی موسوی روی آنتن می‌رود.

مسائل نوجوانان در مجموعه "بهار نارنج"



مجموعه تلویزیونی "بهار نارنج" کاری از گروه نوجوان شبکه دو سیما است که هر روز در ساعت 11 از شبکه دو سیما پخش می‌شود. نوید محمودی تهیه کننده این مجموعه گفت: این برنامه ویژه نوجوانان و در خصوص مسائل پیرامون آنها است و در 90 قسمت تهیه شده و هر قسمت آن درباره یک موضوع بحث می‌کند. سعی کردیم در این برنامه نوجوانان را با مهارت‌های زندگی آشنا کنیم. مهارت‌هایی مثل ارتباط با همسالان، با خانواده، با همسایگان و ... که در این مجموعه تلویزیونی مطرح می‌کنیم.

محمودی در خصوص رویکرد این مجموعه تلویزیونی در ماه مبارک رمضان هم ادامه داد: عمده موضوعاتی که در ماه رمضان مطرح می‌کنیم رویکردی معارفی دارد، مثل صداقت داشتن، احترام به بزرگ تر و ... سعی کردیم نوجوانان را با این مقوله‌ها بیشتر آشنا کنیم.

سالمرگ دیکتاتور در رادیو معارف

اقدامات ضد دینی و ضد اسلامی رضا خان دیکتاتور در رادیو معارف بررسی می‌شود. مدیر گروه خبر و برنامه‌های سیاسی به مناسبت سالمرگ رضا خان دیکتاتور، برنامه "مجله روز" به بررسی اقدامات ضد اسلامی پهلوی اول می‌پردازد.

احمد عارفخانی با اشاره به اینکه یکی از رسالت‌های گروه خبر و برنامه‌های سیاسی، باز خوانی و واکاوی اقدامات ضد دینی و ضد فرهنگی دوران پهلوی است افزود: در برنامه "مجله روز" سیاست‌های اسلام ستیزانه و ضد دینی و همچنین اقدامات فرمایشی رضا خان در تقلید کورکورانه از غرب در امور مختلف، دوره تبعید و چگونگی برکناری از قدرت دیکتاتور و مرگ رضا خان بررسی می‌شود.

وی افزود: در این برنامه از کارشناسی آقای جوان،از مدرسان دانشگاه و پژوهشگران مرکز اسناد انقلاب اسلامی و استاد خسرو معتضد بهره گیری خواهد شد.

این برنامه کاری از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی، به تهیه کنندگی و سردبیری محمد جواد عابدینی، چهارشنبه 4 مرداد 91 ساعت 8:40 روی آنتن رادیو معارف خواهد رفت.