کهگیلویه و بویراحمد برای توسعه همه جانبه به مشارکت نخبگان نیازمند است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد بعد از ظهر سه شنبه در جمع ستاد برگزاری جشنواره علم تا عمل افزود: جشنواره علم تا عمل که به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود، فرصت مناسبی است تا بتوانیم نخبگان را شناسایی و از آنها به منظور یاری رساندن برای توسعه استان و کشور دعوت کنیم.

وی با اشاره به نقش بنیادین علم و فناوری در توسعه کشور بیان داشت: بدون حضور نخبگان در این عرصه با چالش‌های جدی در توسعه مواجه خواهیم شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: محققین، مخترعین و مبتکرین گنجینه‌های ارزشمند، گرانبها و سرمایه‌های اصلی استان و ایران اسلامی هستند که لازم است به بهترین شکل ممکن مورد حمایت همه جانبه قرار گیرند.

وی تصریح کرد: اکثر قریب به اتفاق طرح‌هایی که در مسیر توسعه و ساخت استان اجرا می شوند توسط نخبگان استانی مطرح می شوند و پس از تصمیم گیری در شوراهای مربوطه به مرحله اجرایی می رسند.

استاندار اظهار داشت: همه نخبگان استانی می توانند با مراجعه به دفتر آموزش وپژوهش و معرفی خود در بانک اطلاعاتی، ایده‌های خلاقانه خود را برای توسعه استان ارائه دهند.