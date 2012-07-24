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۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۲۴

حسنی:

دوره آموزش قرآن ویژه اعضای باشگاه فرهنگی جوان در گرمسار برگزار شد

دوره آموزش قرآن ویژه اعضای باشگاه فرهنگی جوان در گرمسار برگزار شد

گرمسار-خبرگزاری مهر: کارشناس علوم قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرمسار از برگزاری دوره آموزش قرآن کریم ویژه اعضای باشگاه فرهنگی جوان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید تقی حسنی ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری دوره آموزش قرآن کریم ویژه اعضای باشگاه فرهنگی جوان گرمسار به خبرنگاران گفت: این دوره با هدف آشنایی اعضا با قواعد روخوانی و روانخوانی به ویژه آموزش مخارج حروف برگزار می شود.

وی تصریح کرد: دوره آموزش قرآن کریم ویژه اعضای باشگاه فرهنگی جوان گرمسار در قالب 30 جلسه برگزار و در پایان از تمام اعضا آزمون پایانی گرفته و برای آنها گواهینامه صادر می شود.

حسنی اظهار داشت: مجری برگزاری این طرح باشگاه فرهنگی جوان، برای پسران موسسه قرآنی مهدی(عج) و برای دختران موسسه قرآنی کوثر است.

باشگاه فرهنگی جوان در شهرستان گرمسار دارای 42 عضو شامل 16 پسر و 26 عضو دختر است که همگی سال اول دبیرستان را با معدل بالای 18 به پایان رسانده اند.

کد مطلب 1657430

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