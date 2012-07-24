فراخوان انتخاب صادرکننده نمونه استانی در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت الله صفری با بیان اینکه فراخوان انتخاب صادرکننده نمونه استانی در چهارمحال و بختیاری آغاز شده است، گفت: صادرکنندگان و تجار با مراجعه به نشانی اینترنتی Nemonesh.tpo.ir تا پنجم مردادماه ثبت نام کنند.

وی افزود: ‌متقاضیان یک نسخه از مدارک ذکر شده را تا پایان وقت اداری دهم مردادماه به دبیرخانه همایش به آدرس شهرکرد، فرهنگیان، سازمان صنعت،معدن و تجارت ، اداره بازرگانی خارجی ارائه کنند.

معاون بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: صادرکنندگان و تجار برای شرکت در این فراخوان باید شاخص های صادرکننده نمونه را مطابق موارد اعلام شده در سایت اینترنتی به نشانی tpo.ir را دارا باشند.

صفری گفت: کسانی که در مهلت مقرر نام نویسی و پذیرش شوند از مزایای صادرکننده نمونه بهره مند خواهند شد.

آغاز فراخوان جشنواره ملی "گز" بارویکرد صادرات

فراخوان جشنواره ملی گز با رویکرد صادرات در چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

رئیس اداره بازاریابی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: جشنواره ملی گز بارویکرد صادرات هشتم بهمن ماه با حضور صادرکنندگان، تولیدکنندگان ،محققان و دست اندرکاران این صنعت در شهرکرد برگزار می شود.

سیاوش نظری افزود: تولید و صادرات گز، صادرات و بازار جهانی، روند تولید گز از سنتی به صنعتی، برندهای معتبر صادراتی در صنعت گز، بسته‌بندی و تبلیغات صادرات محور، نوآوری و خلاقیت در صادرات گز، بررسی مشکلات و چالش‌های صادرات گز در بازارهای جهانی از مهمترین محورهای این جشنواره است.

نظری افزود: گزسازان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان گز جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره این جشنواره به سایت خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری به نشانی اینترنتیchaharmahal.mim.gov.ir و یا به نشانی شهرکرد، فرهنگیان ، اداره بازرگانی خارجی این استان مراجعه کنند.

یخ خشک صنعتی در استان چهارمحال وبختیاری تولید شد

متخصصان ایرانی برای نخستین بار در کشور ، یخ خشک صنعتی در استان چهارمحال وبختیاری را تولید کردند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت : متخصصان جوان ایرانی در این کارخانه پس از یکسال تلاش ، موفق به ساخت دستگاه تولید یخ خشک شدند و این محصول را نخستین بار در کشور تولید و روانه بازار کنند.

رحمان کرمی گفت : با تولید این محصول در کارخانه گاز کربنیک شهرکرد کشور از واردات بخش عمده ایی از این محصول بی نیاز شد.

وی ادامه داد: این یخ با برودت 80 درجه زیر صفر از انجماد دی اکسید کربن ، با به کارگیری فن آوری منحصر به فرد طراحی و تولید شده است.

وی به ظرفیت تولید بیش از پنج هزار تن یخ خشک صنعتی به صورت گرانول هایی به قطر سه میلی متر، در این کارخانه اشاره کرد و افزود: این کارخانه توانایی افزایش تولید محصول یخ خشک تا 12 هزار تن در سال را دارد.

کرمی میزان سرمایه اولیه ساخت دستگاه و تولید یخ خشک را 500 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این محصول علاوه بر کاربردهای برودتی حمل و نقل مواد غذایی و فاسد شدنی و سرمای یخچال هواپیما، با پرتاب به سرعت مافوق صوت به وسیله کمپرسورهای هوا، برای تمیزکاری موتور هواپیما، توربین های غول پیکر، تابلوهای برق فشار قوی هم کاربرد دارد.

چهارمحال و بختیاری میزبان دوره های آموزش تخصصی صادرات و واردات

دوره های آموزش تخصصی صادرات و واردات در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

معاون بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت:‌ این دوره های تخصصی نیمه دوم امسال برگزار می شود.

رحمت الله صفری افزود: توانمندسازی علمی سرمایه های انسانی به منظور پیشبرد اهداف نظام نوین تجاری کشور مندرج در سند چشم انداز و در نهایت نهادینه شدن تجارت اثر بخش از محورهای شاخص در برگزاری این دوره های آموزشی است.

صفری گفت: این دوره های تخصصی علاوه بر ارتقا توانمندی های صادرکنندگان و تجار نقشی موثر در بهبود مستمر فعالیت‌های تجاری و بازرگانی و نوسازی نظام بازرگانی خارجی دارد.

وی همچنین از تدوین طرح پیشنهادات اصلاحی قوانین و مقرارت صدور کارت بازرگانی در استان خبرداد و گفت: این طرح در جهت تسریع در صدور کارت های بازرگانی بزودی به سازمان توسعه تجارت کشور ابلاغ و ارسال می شود.

پیشرفت 63 درصدی کارخانه ذ وب و ریخته گری فولاد سپید دشت

کارخانه ذوب و ریخته گری فولاد سپید دشت با 63 درصد پیشرفت در حال ساخت است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: این طرح سالانه ظرفیت تولید سه میلیون و 500 تن شمش چدن، سه میلیون تن میلگرد فولاد، هفت میلیون تن انواع نبشی وتسمه آهنی وسه میلیون و 500 تن شمش فولاد سبک را دارد.

کرمی افزود : این کارخانه در زمینی با زیربنای 380 هزار مترمربع و 72 هزار و 736 میلیون ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی درحال ساخت است.



وی گفت : این کارخانه اکنون زمینه اشتغال 48 نفر را به صورت مستقیم فراهم کرده است.