مشکل قطعی آب شهرستان سنقر حل شده است

غلامرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال های گذشته در زمینه تامین آب مصرفی شهروندان سنقر کمبودهایی دیده می شد، اما امسال بر اساس تمهیداتی که قبل از شروع فصل گرما در فرمانداری این شهرستان اندیشیده شد، مشکل قطعی آب نداریم.

وی درادامه بیان داشت: در حال حاضر آب شرب شهروندان سنقر و کلیایی به وسیله 23 حلقه چاه آب به صورت بهداشتی تامین می شود.

وی تصریح کرد: چنانچه در مسیر انتقال آب به منازل شهروندان، اختلالاتی مانند پوسیدگی لوله ها بوجود آید با اعزام گروه های سیار شرکت آب و فاضلاب شهری در اسرع وقت به منظور رفع مشکل بوجود آمده اقدام می شود.

وی ادامه داد: در روستاهای شهرستان سنقر و کلیایی نیز اگر مشکل تامین آب بروز کند، تانکرهای سیار به منظور تامین آب مصرفی مورد نیاز، اعزام می شوند.

فرماندار سنقر و کلیایی در خصوص تراکم جمعیت در سطح شهرستان گفت: جمعیت کل این شهرستان 97 هزار و 12 نفر است که 52 هزار و 68 نفر آن در سطح شهر و 44 هزار و 944 نفر در روستاهای این شهرستان زندگی می کنند.