  1. ورزش
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۴۲

ابراهیمی در گفتگو با مهر:

نمی‌توانیم حسینی را به زور نگه داریم/ جدایی باید به صورت توافقی باشد

نمی‌توانیم حسینی را به زور نگه داریم/ جدایی باید به صورت توافقی باشد

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن با اعلام اینکه تا فردا در خصوص جدایی سیدمحمد حسینی از این تیم تصمیم گیری می‌شود، گفت: نمی‌توانیم هیچ بازیکنی را به زور نگه داریم.

خسرو ابراهیمی، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جدایی سیدمحمد حسینی از این تیم ضمن بیان مطلب فوق گفت: روز گذشته سیدمحمد حسینی با من در خصوص جدایی‌اش از تیم ذوب آهن صحبت کرد و گفت به دلیل بیماری که دچار آن شده‌ام و همچنین مشکلات خانوادگی که در حال حاضر دارم دیگر نمی‌توانم در اصفهان بمانم و باید به مشهد برگردم.

وی در همین خصوص افزود: من از حسینی پرسیدم که آیا پای تیم دیگری در میان است که وی گفت این موضوع به هیچ وجه درست نیست و من به دلایلی که گفتم دیگر نمی‌توانم در تیم ذوب آهن فوتبال بازی کنم و باید به مشهد برگردم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن تاکید کرد: در حال بررسی دلایل و شرایط جدایی سیدمحمد حسینی از تیم هستیم، چون این بازیکن با ما قرارداد دارد و اگر تصمیم ما برای جدایی وی قطعی شود، این جدایی باید به صورت توافقی صورت گیرد. ما هیچگاه نمی‌خواهیم بازیکنی را در تیم ذوب آهن به زور نگه داریم و قطعا تا روز یکشنبه تصمیم نهایی خود را در خصوص جدایی حسینی از تیم اعلام خواهیم کرد.

کد مطلب 1657439

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