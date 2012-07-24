خسرو ابراهیمی، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جدایی سیدمحمد حسینی از این تیم ضمن بیان مطلب فوق گفت: روز گذشته سیدمحمد حسینی با من در خصوص جدایی‌اش از تیم ذوب آهن صحبت کرد و گفت به دلیل بیماری که دچار آن شده‌ام و همچنین مشکلات خانوادگی که در حال حاضر دارم دیگر نمی‌توانم در اصفهان بمانم و باید به مشهد برگردم.

وی در همین خصوص افزود: من از حسینی پرسیدم که آیا پای تیم دیگری در میان است که وی گفت این موضوع به هیچ وجه درست نیست و من به دلایلی که گفتم دیگر نمی‌توانم در تیم ذوب آهن فوتبال بازی کنم و باید به مشهد برگردم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن تاکید کرد: در حال بررسی دلایل و شرایط جدایی سیدمحمد حسینی از تیم هستیم، چون این بازیکن با ما قرارداد دارد و اگر تصمیم ما برای جدایی وی قطعی شود، این جدایی باید به صورت توافقی صورت گیرد. ما هیچگاه نمی‌خواهیم بازیکنی را در تیم ذوب آهن به زور نگه داریم و قطعا تا روز یکشنبه تصمیم نهایی خود را در خصوص جدایی حسینی از تیم اعلام خواهیم کرد.