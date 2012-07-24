انتظارات از سازمان حفاظت محیط زیست واقعی باشد

بهمن منصور بقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: همواره بر استفاده از تکنولوژی و پیشرفت در حوزه های مختلف تاکید می شود، در حالیکه در وهله نخست باید ظرفیت و امکانات موجود را سنجید.

وی با بیان اینکه باید ظرفیت علمی کشور را درنظر گرفت، تاکید کرد: باید ببینیم از نظر امکانات علمی و قوانین در چه سطحی هستیم و بر اساس آن گام برداریم.

منصوربقایی ادامه داد: هر برنامه ای باید با توجه به زیرساختهای موجود از لحاظ علمی و تکنولوژی و با روش مناسب در زمانبندی خاص اجرا شود و بدون گذراندن این مراحل نمی توان انتظار نتیجه مطلوب داشت.

وی افزود: ایجاد کارخانه های جدید بر اساس استانداردهای بین المللی بدون ایجاد زیرساختهای لازم شدنی نیست بنابراین باید انتظاراتمان واقعی و با توجه امکانات باشد.

این کارشناس در بخشی دیگر در خصوص اقدامات صورت گرفته برای کاهش آلودگی هوا یادآور شد: با همکاری شرکت ملی نفت موفق شدیم بنزین مصرفی را ارتقا دهیم که این امر نقش موثری در کاهش آلودگی هوا داشته است.

منصور بقایی ادامه داد: همچنین در تلاش هستیم با تولید موتورهای با مصرف سوخت کمتر به استاندارد یورو 6 نزدیک و بار آلودگی هوا را به ویژه در کلانشهرها کاهش دهیم.