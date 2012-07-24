نشست ضرورت بازنگری در برنامه ریزی اوقات فراغت در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر دفتر مطالعات، برنامه ریزی و نظارت طرح جامع اوقات فراغت و نشاط اجتماعی ظهر سه شنبه در این نشست گفت: اولویت این دفتر نظارت بر مهندسی فکری اوقات فراغت است.

جلیل معماریانی با بیان اینکه در گفتمان سازی اوقات فراغت کیفیت زایی مهم است، اظهار کرد: تغییر نگرش و پیش برد برنامه های مصوب سال قبل نظیر گروههای دوستی، شیوه نامه های مسابقات فراغتی وتغییر نگرش مدیران، مسئولان، خانواده و جامعه در مورد اوقات فراغت از برنامه های مهم این دفتر است.

وی تصریح کرد: در این راستا، بررسی چالشهای موجود و تکوین برنامه هایی با رویکرد اصلاح در عمل به همراه اقدام پژوهی است.

وی نبود گفتمان صحیح و منظم نسبت به اوقات فراغت، عدم تدوین چشم انداز رسمی در کشور، عدم شناخت نسبت به فضاهای هیجانات اجتماعی و عدم تناسب برنامه ها با مدیریت هیجانها را از چالشهای اساسی اوقات فراغت دانست و گفت: نبود نگاه سیستمی، مشخص نبودن سهم دستگاهها مبتنی بر نقشه علمی، پراکندگی نگاه ها و کاهش پیوستگی پژوهش و برنامه ها نیز از دیگر مشکلات موجود است.

وی در خصوص نظارت بر دستگاههای اجرای طرحهای اوقات فراغت، توضیح داد: کار دفتر مطالعات، نظارت کیفی است، نظارتی مبتنی بر شاخصهایی که به ادارات تفویض شده است.

وی بیان داشت: ما به برنامه های تاسیسی دستگاهها که شاخصها را رعایت کرده باشند، کمک اعتباری می کنیم و برنامه های تجدیدی را رها و معتقدیم برنامه های تهدیدی نباید انجام شود.

مشاور استاندار و معاون امور جوانان اداره کل ورزش جوانان نیز با بیان اینکه کاهش آسیبهای اجتماعی و حفظ سرمایه های اجتماعی از آثار مطلوب گذران صحیح اوقات فراغت است، اظهار داشت: ما نیازمند طرح ها و نظرات نخبگان در خصوص مهندسی اوقات فراغتیم.

هادی طالبیان افزود: نگاه اسلام به زمان فراغت، ارتقایی است، بنابر این در فضایی که داوطلبانه حضور داریم باید به رشد مهارتهای زندگی دست یابیم.

وی از ارتباط مستقیم اوقات فراغت و شکل گیری هویت انسان یاد کرد و بیان داشت: اوقات فراغت به 4 شیوه فردی فعال،غیر فعال، گروهی غیر فعال و فردی فعال تقسیم می شود، اما این بعد گروهی فعال است که از آسیبها کاسته و موجب رشد و تعامل می شود.

وی گفت: انسانهایی که دچار آسیب و تنش روحی روانی اند، آدمهایی تنها و بدور از تعاملات اجتماعی هستند.

وی از برپایی نمایشگاه بزرگ اوقات خبر داد و افزود: در آن مجموعه نوجوانان و جوانان با تورهای گردشگری، مجموعه های ورزشی و امور فنی حرفه ای آشنا می شوند.