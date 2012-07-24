فراخوان تجمع اعتراضی در مقابل دفتر سازمان ملل و سفارت میانمار در تهران و لندن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن، فعالان حقوق بشر امروز برای حمایت از مردم مسلمان میانمار در مقابل سفارت این کشور در تهران، کوالالامپور و لندن گردهم می آیند.

بر این اساس کمیته اقدام بین المللی برای توقف کشتار اقلیت روهینگیا از فعالان حقوق بشر خواست امروز سه شنبه با تجمع در مقابل سفارت میانمار در لندن خواستار توقف جنایات نسل کشی مسلمانان شوند.

در بیانیه ای که به همین مناسبت منتشر شده آمده است: این اقدام در روز همبستگی با مسلمانان روهینگیا و با هدف بیدار ساختن افکار عمومی نسبت به جنایات در حال وقوع در میانمار و آواره کردن مسلمانان از موطن اصلی شان انجام می گیرد.

امروز همچنین مسلمانان با تجمع در مقابل سفارتخانه های میانمار و دفاتر سازمان ملل در ایران و مالزی خواستار توقف جنایات ضدبشری در این کشور می شوند. دانشجویان هندی نیز در این روز با دست زدن به اعتصاب غذا به بی توجهی دولت این کشور به وقایع میانمار و اعتراض می کنند.

"مسعود شجره" رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در این رابطه گفت: جهان غرب از اقدامات "آئونگ سان سوکی" و اصلاحات دولت میانمار استقبال می کند اما بیانیه ها و موضع گیری های آنها در واقع نشانگر نقض حقوق شهروندی زنان و مردان این کشور است.

وی از مجامع بین المللی و قدرتهای منطقه ای خواست مانع ادامه وضعیت فعلی در میانمار توسط شبه نظامیان مورد حمایت دولت شوند.