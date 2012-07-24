وزارت بهداشت پیگیر اختصاص 6 هزار میلیارد نظام سلامت است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدرمضان محسن پور افزود: خوشبختانه ترکیب کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم بسیار خوب است و 38 نماینده در این حوزه تخصص دارند. قاطبه آنها مسئولیتهای مختلف در حوزه سلامت داشته اند یعنی یا رئیس شبکه یا معاون یا رییس دانتشگاه های علوم پزشکی بوده اند و مطابق با دوره قبل در این دوره نیز دو وزیر سابق بهداشت عضو کمیسیون هستند که این امر به تسهیل کارها کمک می کند.

وی اظهار داشت: خوشبختانه نظم خاصی به برنامه های کمیسیون داده شده است چه در وقت گذاری چه در تشکیل کمیته ها و ما به عنوان وزارت بهداشت هم آمادگی خود را برای ارائه کمک های مختلف به کمیسوین اعلام کرده ایم.

محسن پور گفت: در همین هفته دو سه تا برنامه در دستور کار مجلس و کمیسیون است. یکی از آنها اقدام در جهت تبلیغات سوئی است که برای کالاهای خوراکی، بهداشتی و درمانی از مراجع غیرموثق انجام می شود و طرحی به صورت ماده واحده به صحن علنی می رود.

وی اضافه کرد: همانطور که می دانید 42 بند از برنامه پنجم توسعه کشور نیز مربوط به وزارت بهداشت است که غیر از ما وزارتخانه های دیگر هم مسئول اجرای آن هستند، مسائلی نظیر رفاه و بیمه سلامت نیز این هفته مورد توجه کمیسیون قرار دارد.