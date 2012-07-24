نخست وزیر جدید مصر در یک نگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفد ، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر پس از چند هفته انتظار با معرفی هشام قندیل، همه را غافلگیر کرد.

اما هشام قندیل کیست؟

"هشام محمد قندیل" وزیر آبیاری در کابینه عصام شرف در 2011 و کابینه کمال الجنزوری در سال 2012 و عضو شورای وزیران امور آب کشورهای حوزه نیل است.

وی دکترای مهندسی خود را از دانشگاهی آمریکایی در سال 93 دریافت کرده است. قندیل از سال 99 تا سال 2005 در وزارت امور آب فعالیت کرده بود.

نخست وزیر جدید مصر از کارشناسان برجسته بانک توسعه آفریقا که مقر آن در تونس قرار دارد و عضو ناظر هیئت مشترک مصر-سودان درباره منابع آبی نیل است.

نخست وزیری که محمد مرسی، وی را مامور تشکیل کابینه کرده است یکی از افراد نزدیک به گروه اخوان المسلمین و برادر عبدالحلیم قندیل یکی از مبارزان و مخالفان رژیم حسنی مبارک است.

عبدالحلیم قندیل که رهبری جنبش الکفایه را در دوران حسنی مبارک بر عهده داشت بارها تحت تعقیب قرار گرفت و مدتی نیز سردبیری روزنامه الاهرام را بر عهده داشت.

خانواده قندیل در مصر و لبنان جزو خانواده های ریشه داری هستند که در مبارزه علیه استعمار انگلیس و فرانسه نقش فعالی داشته اند.