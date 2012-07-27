در مقابل مکتب واقعگرایی که بر اصول قدرت محوری، منافع ملی، دولتمحوری، همیاری، اصل بقا، آنارشی در نظام و سخت بودن همکاری در نظام بینالملل تأکید دارد لیبرلها قرار دارند که در شکل افراطی آرمانگرایان از آن منشعب میشوند.
در واقع، درکنار تفکری که انسان را به لحاظ ماهیت با حیوان یکی میداند و رابطه قدرت را اساس روابط اجتماعی می پندارد، دیدگاه دیگری وجود دارد که از نظر واقعگرایان به وادی وهم وخوش خیالی تعلق دارد. ولی اوضاع بینالمللی در دهههای 70 و 80 قرن 20 همراه با نظریههایی که در تبیین اوضاع جدید شکل گرفتند، نشان میدهد که این دیدگاه چندان هم بیشتر از واقعگرایی از واقعیت فاصله ندارد.
بسیاری از اصول مسلم مفروض در نظریه واقعگرایی درحال فروریختن است، در حالی که پارهای از عناصر فکری مکتب ایدهآلیسم، مجدداً از زوایایی مختلفی در حال مطرح شدن است.
در نظریه واقعگرایی یا رئالیسم دو عنصر اساسی وجود داشت که روابط بین الملل را بر جنگ استوار میساخت؛ یکی دولت محوری و دیگری قدرت محوری. اگر دو عنصر محوریت خود را در نظریههای روابط بینالملل از دست بدهند، دیگر دلیلی برای جنگ دائمی وجود ندارد. اساس کار دیدگاههای صلح محور، دقیقاً نفی محوریت این دو عنصر است.
به جای دولت به عنوان تنها بازیگر صحنه، انسان و به جای قدرت، انواع روابط از دوستی و همکاری تا روابط اقتصادی و فرهنگی قرار داده میشود.
انسان اساس هر رابطهای تصور میشود و مرزهای حایل بین او، یا اعتباری و یا تصنعی تلقی میشوند. اولین کسانی که از این زاویه به تشریح روابط انسانی از جمله روابط بینالملل پرداختند، رواقیون بودند. آنها معتقد به وحدت و برابری بین انسانها بودند که هیچ چیز آنها از هم جدا نمی کند. از دیدگاه آنها‘ هر گونه تقسیم دیگری در جهان بی اعتبار بود.
لیبرالیسم در روابط بین الملل به عنوان یک مکتب فکری، ریشه در خوشبینی عصر روشنگری قرن هیجدهم، لیبرالیسم اقتصادی قرن نوزدهم و ایده آلیسم ویلسونی قرن بیستم دارد. به نظر لیبرالها، سیاست عبارت است از هنر خوب حکومت کردن؛ یا حکومت خوب و سیاستمدار خوب کسی است که عملکردش مطابق اخلاق و ارزشهای انسانی باشد.
لیبرالیسم اعتقاد دارد که انسانها قابلیت یادگیری داشته و تعلیم پذیرند و در نتیجه میتوانند رفتارهای خود را تغییر دهند. پس آنها باید رفتار و عملکرد نابهنجار و غیراخلاقی خود را بر اساس موازین اخلاقی و انسانی تغییر داده و رفتار بهنجار و اخلاقی را پیشه کنند.
لیبرالیستها و به همراه آنان ایدهآلیستها معتقدند که سرشت و ذات بشر اساساً خوب یا نوع دوستانه است و بنابراین انسانها قادر به کمک متقابل و همکاری هستند. آنها همچنین معتقد هستند که نگرانی اساسی بشر برای رفاه، ترقی و پیشرفت را امکان پذیر میسازد. یعنی این اصل روشنگری در مورد امکان رشد و توسعه تمدن مجدداً مورد تأیید و تصدیق قرار میگیرد.
آنها بر خلاق واقعگرایان معتقد هستند که رفتار بد انسان، محصول و معلول انسان شرور نیست، بلکه معلول نهادها و ترتیبات ساختاری بشر است که انسانها را تحریک میکند تا خودپرستانه عمل کرده و به دیگران آسیب برسانند و بجنگند.
به اعتقاد آنها انسان اگر بر مبنای فطرت خوب و نوع دوست خود عمل کند رفتاری همکاری جویانه و صلحآمیز خواهد داشت. به تبع آن، اگر انسانها و سیاستمداران خودساخته و آموزش دیده در کشورها قدرت را به دست گیرند صلح و همکاری بینالمللی تحقق خواهد یافت.
آنها معتقد هستند که برای استقرار صلح و همکاری بین المللی باید نهادها و ساختارهایی که انسان در آن از فطرت خود دور افتاده است و بر اساس آن رفتار و عمل نمی کند را اصلاح کرد. همچنین برای این که بشر و فرد بتواند بر مبنای فطرت خود عمل کند، فرآیندها و نظامهای تربیتی و اجتماعی باید اصلاح شود.
لیبرالها و ایدهالیستها بر خلاف واقعگرایان معتقد هستند که کشورها نیز ذاتاً خودپرست و جنگطلب نیستند، بلکه برعکس، همکاریجو و نوع دوست هستند و لذا قابلیت اصلاح رفتارهای نابهنجار خود را دارند.
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