محمدحسین برخوردار در گفتگو با مهر با انتقاد از وضعیت کنونی بازار مواد پروئئینی به خصوص در ماه مبارک رمضان گفت: در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی به توصیهها و هشدارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت تولید توجه میکرد، امسال کشور با مشکل تنظیم بازار مواد پروتئینی مواجه نمیشد و بازار همچون سال گذشته به خوبی مدیریت میشد.
رئیس مجمع واردات افزود: مشکل تامین مرغ و گوشت مورد نیاز مردم از اواخر اسفند ماه سال گذشته بروز کرد و متولیان بازار این موضوع را به اطلاع مسئولان وزارت جهاد کشاورزی رسانده بودند.
وی با اشاره به بررسی وضعیت تولید و نیاز گوشت مرغ و گوشت قرمز در جلسات تنظیم بازار با دعوت از وزارت جهاد کشاورزی گفت: مجمع واردات به عنوان بخش خصوصی از وزارت جهاد کشاورزی انتظار داشت تا براساس صورت جلسههای سال گذشته و امسال، موضوع کمبود مواد پروتئینی را جدی بگیرد.
به گفته برخوردار، نکته جالب آن است که با وجودی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامههای متعدد خود در اواخر سال گذشته و ماههای ابتدایی امسال، بارها نسبت به موضوع کمبود مواد پروتئینی هشدار داده است؛ اما مسئولان تولید در این مدت مدام از کفایت تولید گوشت مرغ و قرمز خبر میدادند.
وی گفت: باید مردم و مجلس از وزارت جهاد کشاورزی سوال کنند که چرا این وزارتخانه به هشدارها در خصوص کمبود مواد پروتئینی گوش نداده و حتی آن زمان که خطر جدیتر احساس شد، در مقابل پیشنهاد برنامهریزی برای واردات مقاومت کرد در حالی که مسئولان این وزارتخانه بارها و بارها، اصرار به تامین بازار از محل تولید داخل و ممنوعیت واردات مرغ داشتند.
رئیس مجمع عالی واردات ادامه داد: این مجمع بارها به وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اعلام کرده که تولید ناکافی است و در ماه رمضان امسال، با مشکل مواجه میشویم در حالی که روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها این موضوع را اعلام کردهاند و در نامههایی به وزارت جهاد کشاورزی گفته شده است.
وی افزود: حتی اگر متولیان تامین مواد پروتئینی آماری مشخص در باره وضعیت تولید به مسئولان بازار ارایه میکردند، شاید آن وقت میشد در باره بازار تدبیر کرد، اما شرایط حاضر نشانگر آن است که هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است.
عضو هیات رئیسه اتاق تهران تاکید کرد: اگر ارقام تولید مواد پروتئینی از سوی وزارت جهاد کشاورزی واقعی بود که استانها دائما از کمبود مرغ در سال جاری خبر نمیدادند در حالی که مشاهده میشود که بلافاصله در سال جاری، قیمت مرغ افزایش یافت و تا زمانی که واردات کافی توزیع نشود، بعید است بتوان بازاری آرام را انتظار داشت.
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