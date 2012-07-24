افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی کمتر از 100 هزار تومان نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر خبازها با بیان اینکه مدیرعامل تأمین‌اجتماعی حدود 3 ماه پیش در جمع بازنشستگان و کارگران اعلام کرد که در سال ‌جاری حقوق همه بازنشستگان و مستمری‌بگیران حداقل 100هزار تومان افزایش می‌یابد، تأکید کرد: خوشبختانه در هفته تأمین‌اجتماعی این وعده عملی شد و افزایش مستمری مربوط به چهارماهه اول سال‌جاری به مبلغ 4 میلیون ریال به عنوان علی‌الحساب افزایش حقوق به حساب همه بازنشستگان و مستمری‌بگیران واریز شد.

وی با بیان اینکه متعاقب این وعده مدیرعامل صندوق تأمین‌اجتماعی، وی در تیر ماه امسال طی نامه‌ای از هیئت دولت درخواست کرده است که به صندوق تأمین‌اجتماعی اجازه افزایش حقوق بازنشستگان به میزان 18 درصد داده شود، ادامه داد: هیئت دولت نیز در جلسه 3/4/91 طی مصوبه‌ای این اجازه را به تأمین‌اجتماعی داده است و تأمین‌اجتماعی نیز در اجرای این مصوبه برای رعایت اصول بیمه‌ای و عدالت اجتماعی هر دو فرمول را به صورت همزمان اجرا کرده و در مرحله اول حقوق همه مستمری‌بگیران را به میزان 18 درصد افزایش داده و سپس حقوق آن دسته از مستمری‌بگیران که درنتیجه افزایش 18 درصدی 100 هزار تومان افزایش نیافته را تا 100 هزار تومان افزایش داده است.

خبازها گفت: افزایش 18 درصدی در رابطه با این افراد منجر به افزایش کمتر از 100 هزار تومان در مستمری دریافتی آنان می‌شود که با این اقدام مدیرعامل صندوق تأمین‌اجتماعی، مستمری دریافتی این افراد 100 هزار تومان افزایش می‌یابد، بنابراین کاملاً روشن است که حداقل افزایش مستمری بازنشستگان 100 هزار تومان است و حداکثر آن نیز بستگی به سنوات پرداخت بیمه و میزان حقوق مبنای کسر حق‌بیمه در زمان بیمه‌پردازی دارد که در خصوص برخی افراد تا 400هزار تومان افزایش نیز صورت گرفته است.