نرم افزار چند رسانه ای شهید بابانظر در مشهد تولید و توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی غلامی گفت: نرم افزار چند رسانه ای شهید بابانظر با هدف ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و معرفی شخصیت برجسته شهید بابانظر تولید شده است.

وی اظهار کرد: این نرم افزار باهدف جمع آوری همه اطلاعات پیرامون شهید نظرنژاد و ارائه آن به دوستداران و عاشقان عرصه ایثار و شهادت تهیه شده است.

غلامی افزود: در این نرم افزار مجموعه ی کاملی از تصاویر، فیلم، وصیت نامه و کتاب در اختیار مخاطب قرار می گیرد.

دبیر ستاد یادواره شهید بابانظر تصریح کرد: شهید بابانظر از نگاه دیگران، در محضر ولایت، شهدا و راهیان نور از قسمت های دیگر این نرم افزار است.

وی با بیان اینکه در تهیه این نرم افزار تلاش هایی زیادی از سوی خادمان شهدا صورت گرفته است تصریح کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه دو مشهد ، معاونت فرهنگی – اجتماعی شهرداری منطقه پنج مشهد و فرهنگسرای پایداری همکاری موثری در تهیه این نرم افزار داشته اند.

وی از انتشار کتابچه ناگفته های شهید بابانظر خبر داد و اذعان کرد: کتابچه ناگفته های شهید بابانظر مجموعه از خاطرات شهید بابانظر به روایت خانواده و همرزمان شهید است که در مراسم یادواره شهید بابانظر توزیع خواهد شد.

غلامی اذعان کرد: فلش کارت "هم پهلوان و هم قهرمان" جهت توزیع در یادواره شهید بابانظر و برنامه های بین المللی تهیه شده است.

وی اظهار کرد: این فلش کارت شامل زندگی نامه، خاطرات و ویژگی های بارز سردار رشید اسلام شهید محمد حسن نظرنژاد است که زبان عربی و انگلیسی ترجمه شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از تصاویر شهید بابانظر در این فلش کارت استفاده شده است افزود: ترجمه انگلیسی این فلش کارت در مراسم یادواره شهید بابانظر توزیع گشت و ترجمه عربی آن در حال تولید و تهیه محتوا است.

نبی زاده از انتشار ویژنامه سردار آفتاب خبرداد و تصریح کرد: این ویژنامه در تیراژ هزار عدد منتشر و در مراسم یادواره توزیع شد.

معاون هماهنگ کننده ستاد یادواره شهید بابانظر عنوان کرد: سال گذشته به مناسبت سومین یادواره شهید بابانظر، بزرگراه همت با مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد به نام سردار شهید بابانظر تغییر نام پیدا کرد.

وی افزود: ستادهایی که به صورت مردمی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تشکیل می شوند بایستی مورد حمایت و همکاری بیشتر متولیان عرصه ایثار و شهادت باشند.

غلامی گفت: ستاد یادواره شهید نظرنژاد به صورت مردمی مدیریت می شود.

وی در خصوص فعالیت های ستاد شهید بابانظر گفت: این ستاد از اوایل سال89 در قالب 14 کمیته تخصصی به همت نیروهای ارزشی و ولایی با هدف ترویج و آشنایی و الگوسازی سیره رفتاری، عملی و اخلاقی شهید تشکیل شده است.

وی اذعان کرد: 14 کمیته تخصصی شامل کمیته فرهنگی، دانش آموزی، دانشجویی، ایثارگران، آمار و اطلاعات، ورزشی، خواهران، اداری، روابط عمومی، پشتیبانی، سایت، گروه رسانه، گروه جهادی، روایان و سفیران ایثارو شهادت موجب ادامه فعالیت خادمان شهدا شده است.