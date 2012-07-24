آموزش کارآفرینی در مرکز فنی و حرفه ای شهرستان صحنه

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه کارآفرینی درمرکزآموزش فنی وحرفه ای شهرستان صحنه برگزارشد.

در این کارگاه آموزشی که با حضور یکی از کارآفرینان نمونه شهرستان صحنه برگزار شد، کارآموزان با دنیای کسب و کار و ارتقای نگاه کارآفرینانه درجهت توسعه اشتغال آشنا شدند.



تغییر نگرش کارآموزان نسبت به کار و زندگی، ایجاد انگیزه، تحرک و شادابی در آنان، پرورش ایده ها و خلاقیت ها و شناسایی فرصت ها ازجمله مباحثی بود که در این کارگاه آموزشی مطرح شد.

برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان هرسین

جلسه شورای اداری شهرستان هرسین با حضور امام جمعه، فرماندار و مسئولین ادرات این شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری هرسین تشکیل شد.

فرماندار هرسین در این مراسم اظهار داشت: ادرات باید در برخورد صحیح با ارباب رجوع، استفاده درست از امکانات بیت المال، رسیدگی به امورات خانواده های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران و پیگیری پروژه های عمرانی اداره متبوع خود تا حصول نتیجه، اخلاق اسلامی را رعایت کنند.

بهمن قربانی تصریح کرد: اعتبارات عمرانی شهرستان هرسین در سالجاری 10 میلیارد و 200 میلیون تومان برای 103 پروژه است.

وی در خصوص عملیات عمرانی شهرستان افزود: مهمترین عملیات عمرانی شهرستان هرسین، تامین آب شرب روستایی، افزایش سطح فرهنگ و هنر در شهرستان، تکمیل راه روستائی وعمران شهری است .

همچنین حجت الاسلام روح الله باقری امام جمعه شهرستان هرسین طی سخنانی ضمن تبریک ماه مبارک رمضان به تشریح برکات در این ماه پرداخت.

برگزاری جلسه تخصیص اعتبار جهت احداث و تکمیل مساجد در اسلام آباد غرب

جلسه تخصیص اعتبار به منظور احداث و تکمیل مساجد شهرستان اسلام آباد غرب برگزار شد.



فرماندار اسلام آباد غرب در این جلسه گفت: پنج میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار در سالجاری برای احداث و تکمیل هشت مسجد در سطح شهرستان اسلام آباد غرب هزینه می شود.

صدراله بابلی افزود: این مبلغ اعتبار برای ساخت مسجد فضائل النبی شهرک مشاغل فنی با مبلغ 120 میلیون تومان، احداث مسجد ائمه اطهار (ع) شهرک نیروی انتظامی با مبلغ 50 میلیون تومان، احداث مسجد امام حسن مجتبی (ع) محله شهرستانی با مبلغ 90 میلیون تومان، تکمیل مسجد صاحب الزمان با مبلغ 70 میلیون تومان، تکمیل مسجد امام رضا (ع) شهر حمیل با مبلغ 50 میلیون تومان، تکمیل مسجد آیت الله خامنه ای مدظله العالی با مبلغ 70 میلیون تومان، تکمیل مسجد الزهرا شهرک جهاد با مبلغ 30 میلیون تومان و تکمیل مسجد ولی عصر(عج) شهرک ولیعصر با مبلغ 40 میلیون تومان هزینه خواهد شد.