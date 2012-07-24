تخریب 860 هکتار زمین کشاورزی در ماهنشان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نهاوندی پور صبح سه شنبه در جلسه ستاد بحران استان زنجان افزود: یک میلیون و 800 هزار قطعه ماهی از بین رفته و 32 هزار متر مربع استخر خاکی و 500 مترمربع استخر بتنی تخریب شده است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان از وارد آمدن خسارت یک میلیارد و 500 میلیون تومانی در بخش کشاورزی شهرستان ماهنشان در پی وقوع سیل در این منطقه خبر داد.

نهاوندی پور افزود: در پی وقوع سیل 19 روستا در بخش مرکزی و 13 روستا در منطقه انگوران در بخش کشاورزی خسارت شدیدی دیده اند.

وی با اشاره به اینکه 191 راس داو در این حادثه تلف شده اند، افزود: یک هزار و 300 متر مربع از زیرساخت های دام پروری تخریب شده است

نهاوندی پور با اشاره به خسارت وارده در بخش باغبانی، ادامه داد: 210 هکتار از باغ های شهرستان به طور کامل از بین رفته است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان افزود: با توجه به اینکه کشاورزان این منطقه بر اثر حادثه سیل خسارات زیادی دیده اند، اگر وام خسارت دیدگان به مدت یکسال تمدید شود و عمده کمک ها به صورت بلاعوض به آنان اعطا شود، برخی ازمشکلات روستائیان رفع می شود.

نهاوندی پور یادآور شد: با توجه به اینکه بستر وقوع سیل در این منطقه وجود دارد به همین جهت باید در بحث حفظ مراتع و عملیات آبخیزداری و احداث سیل بند اقداماتی صورت گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه خاک این منطقه دچار فرسایش شده است گفت: با توجه به فرسایش خاک با هر بارندگی حجم خاک چند برابر می شود و قدرت تخریب سیل افزایش پیدا می کند بنابراین باید در این رابطه تمهیدات لازم اندیشیده شود

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان پیش گیری را کم هزینه تر و آسان تر از اقدامات لازم برای جبران خسارت دانست و افزود: در صورتی که بتوان در حفظ مراتع اقدامات لازم را انجام داد و برای احداث سیل بند و عملیات آبخیزداری اعتبار لازم را پیش بینی کرد،می توان از حجم عظیم ناشی از خسارت سیل و حوادث غیر مترقبه کاست.

نهاوندی پور با بیان اینکه با فرسایش خاک باران شدید موجب شسته شدن خاک و جاری شدن آب و خاک مخلوط به شکل سیل می شود، یادآورشد: مخلوط شدن آب با خاک حجم آن به سه برابر و قدرت تخریب کنندگی به 10 برابر افزایش می یابد که می توان با حفظ مراتع و و جلوگیری از فرسایش خاک، خسارت ناشی از سیل را حداقل به یک دهم کاهش داد.