روزگاری سختی برای ترکیه در راه است

خبرگزاری مهر- گروه آسیا و اقیانوسیه: درگیری های روزهای گذشته در بین آوارگان سوری در اردوگاه های ترکیه بین ترکمن ها و اعراب، نمونه کوچکی از مشکلاتی است که دولت ترکیه احتمالا در آینده با آن مواجه خواهد بود.

در هفته گذشته گروهی از آوارگان سوری مستقر در اردوگاه آوارگان در استان کلیس ترکیه ضمن اعتراض به وضعیت شان در این اردوگاه دولت ترکیه را متهم به رسیدگی بیشتر به آواره های ترکمن سوری کردند و خواستار این شدند که نمی خواهند با ترکمن ها در یکجا باشند.

"لاله کمال" تحلیلگر روزنامه "تودی زمان" ترکیه با اشاره به درگیری اخیر بین نیروهای پلیس ترکیه با آوارگان سوری در این اردوگاه معتقد است حضور فزاینده آوارگان سوری در ترکیه که در حال حاضر تعداد آنها به 40 هزار نفر می رسد می تواند در آینده تبدیل به دردسری بزرگ برای ترکیه شود.

یکی از خواننده های پاکستانی مقاله هفته قبل خانم کمال تحت عنوان " ترکیه همه کارت هایش را در سوریه بازی کرده است " اشاره کرده و در کامنتی برای او می نویسد :این خواننده پاکستانی به نکته مهمی اشاره کرده است که می تواند نوعی هشدار برای ترکیه باشد.

این خواننده پاکستانی بعد از خواندن مقاله خانم لاله کمال گفته است وقتی مقاله شما را خواندم خاطرات 30 ساله من از زمان آغاز جنگ شوروی و افغانستان برایم یاد آوری شد.

او معتقد است ترکیه برای درگیری با سوریه مجبور شده و این خواست خود ترکیه نیست و سالها بعد از پایان این درگیری ها دولت و مردم ترکیه از اینکه وارد این درگیری ها شده اند پشیمان شده و زانوی غم به بغل خواهند گرفت .

این خواننده پاکستانی به ترک ها توصیه می کند که از وضعیت پاکستان درس عبرت بگیرند و خود را دردرگیری های سوریه وارد نکنند؛ زیرا که همین آواره ها بعد از مدتی ترکیه را مسئول آوارگی و بی خانمانی خود خواهند دانست مثل آنچه که در زمان ژنرال ضیاء الحق در پاکستان اتفاق افتاد و پاکستان میزبان میلیون ها آواره افغانی شد و امروز این آواره ها تبدیل به معضلی بزرگ برای پاکستان شده اند وبیشترین خصومت ها را با پاکستان دارند.

"لاله کمال " در ادامه می نویسد مشکل بزرگتر زمانی آغاز خواهد شد که دولت بشار اسد سقوط کند ودرگیری های قومیتی در این کشور آغاز شود.

وی در خصوص آینده کردهای سوریه ابراز نگرانی کرده و می نویسد: بعد از" بشاراسد" وضعیت کردهای سوریه چه خواهد شد؟ در صورت تشکیل دولت مستقل کردها دراین منطقه یا ایجاد منطقه خود مختاردر مرزهای جنوبی، ترکیه چه واکنشی به آن نشان خواهد داد؟ اقدامی که بیش از 30 سال است دولت ترکیه با آن می جنگد.

با وخیم تر شدن اوضاع در سوریه، ترکیه خود را باید برای بدترین سناریوهای موجود در منطقه آماده کند که همانا تجزیه احتمالی سوریه باشد که در این صورت تمامیت ارضی خود ترکیه هم مورد تهدید قرار خواهد گرفت؛ مشکلی که بیش از 3 دهه دولت ترکیه برای آن با کردها جنگیده است.

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*پیمان یزدانی

