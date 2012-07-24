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۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۱

راه اندازی بزرگترین بیمارستان فوق تخصصی توانبخشی خاورمیانه در ایران

راه اندازی بزرگترین بیمارستان فوق تخصصی توانبخشی خاورمیانه در ایران

معاون درمان و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از راه اندازی نخستین و بزرگترین بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی توانبخشی در کشور و خاورمیانه پس از گرفتن مجوز وزارت بهداشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانکه روز سه شنبه در جلسه شورای مدیران معاونت درمان وزارت بهداشت در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اظهار داشت: تاکنون در کشور به سطو‌ح اول و دوم حوزه سلامت یعنی بهداشت و درمان توجه خاصی شده است و باید به سطح سوم یعنی توانبخشی نیز توجه لازم برای ارائه خدمات مناسب تر به بیماران لحاظ شود.

وی با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر به سمت یک جامعه پیر پیش می‌رود، افزود: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در این زمینه با دارا بودن بیمارستان رازی با قدمت 100 سال و کلینیکهای تخصصی به بیماران نیازمند حوزه‌های توانبخشی و بیماران روانی خدمات گسترده‌ای می‌دهد.

خانکه ادامه داد: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در تلاش است تا بتواند نخستین بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی توانبخشی را در کشور راه اندازی کند که این مسئله نیز منوط به ارائه مجوزهای وزارت بهداشت است.

وی تصریح کرد:‌ خدمات گسترده بیماران روانی به خصوص در بیمارستان روانپزشکی رازی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سطح منطقه و حتی در سطح جهان منحصر به فرد است ولی این دانشگاه با مشکلاتی از جمله کمبود اعتبار برای خرید دستگاه‌های تخصصی توانبخشی و تعویق افتادن صدور پروانه‌های تأسیس مراکز و مسئولان فنی مراکز مواجه است.

خانکه خاطرنشان کرد: ‌عموم مشکلات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مربوط به شاخصهای اعتباری است که می‌توان مشکلات کمبود نیرو از جمله پرستار نیز به آن اضافه کرد.

کد مطلب 1657486

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