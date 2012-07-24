بالغ بر دو میلیارد ریال لوازم خانگی بین مددجویان کمیته امداد البرز توزیع شد

سید هادی کرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق گفت: اعتبار تخصیص یافته به کمک هزینه لوازم خانگی از محل اعتبارات ریاست جمهوری تامین شده است.

وی تصریح کرد: بر این اساس سال گذشته 605 بخاری، 212 یخچال، 49 ماشین لباسشویی و 135 تخته فرش به مددجویان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد استان البرز واگذار شد.

وی گفت: لوازم خانگی مورد نیاز مددجویان در مناطق 5 گانه شهرستان کرج شامل اشتهارد، ماهدشت و مناطق 3 گانه و شهرستان طالقان، هشتگرد، ساوجبلاغ و نظرآباد به ضرورت نیاز مددجویان پس از بررسی اولیه واگذار شده است.

کرابی اظهار داشت: هم اکنون حدود 19 هزار خانوار معادل 39 هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد استان البرز بوده و از خدمات مختلف این نهاد در استان البرز بهره مند می شوند.

وی تاکید کرد: حمایت از خانوارهای بی سرپرست و یا بدسرپرست بنا به توانمندی های افراد صوت می گیرد و کمیته امداد تلاش دارد با شناسائی توانایی های افراد و ایجاد زمینه برای رشد و پرورش استعدادها خود افراد را به خودکفایی رسانده و از چرخه حمایتی خارج کنند.