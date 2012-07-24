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۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۵۷

کرابی در گفتگو با مهر:

بالغ بر دو میلیارد ریال لوازم خانگی بین مددجویان کمیته امداد البرز توزیع شد

بالغ بر دو میلیارد ریال لوازم خانگی بین مددجویان کمیته امداد البرز توزیع شد

کرج - خبرگزاری مهر: معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان البرز گفت: دو میلیارد و 100 میلیون ریال لوازم خانگی طی سال گذشته به مددجویان کمیته امداد استان تحویل شد.

سید هادی کرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق  گفت: اعتبار تخصیص یافته به کمک هزینه لوازم خانگی از محل اعتبارات ریاست جمهوری تامین شده است.

وی تصریح کرد: بر این اساس سال گذشته 605 بخاری، 212 یخچال، 49 ماشین لباسشویی و  135 تخته فرش به مددجویان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد استان البرز واگذار شد.

وی گفت: لوازم خانگی مورد نیاز مددجویان در مناطق 5 گانه شهرستان کرج شامل اشتهارد، ماهدشت و مناطق 3 گانه و شهرستان طالقان، هشتگرد، ساوجبلاغ و نظرآباد به ضرورت نیاز مددجویان پس از بررسی اولیه واگذار شده است.

کرابی اظهار داشت: هم اکنون حدود 19 هزار خانوار معادل 39 هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد استان البرز بوده و از خدمات مختلف این نهاد در استان البرز بهره مند می شوند.

وی تاکید کرد: حمایت از خانوارهای بی سرپرست و یا بدسرپرست بنا به توانمندی های افراد صوت می گیرد و کمیته امداد تلاش دارد با شناسائی توانایی های افراد و ایجاد زمینه برای رشد و پرورش استعدادها خود افراد را به خودکفایی رسانده و از چرخه حمایتی خارج کنند.

کد مطلب 1657491

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