مصرف آب در قم پنج درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نظرزاده با بیان اینکه مردم قم در چهار ماهه نخست سال گذشته حدود 33 میلیون و 562 هزار و 800 متر مکعب از آب استفاده کردند، اظهار داشت: این میزان در سال جاری با 5 درصد افزایش به 35 میلیون و 241 هزار و 100 متر مکعب رسیده است.



وی با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد آب مورد نیاز شهر قم در چهار ماه نخست سال جاری از سرشاخه‌های دز تامین شده، یادآور شد: مابقی آب مورد نیاز شهر قم از چاه های داخل شهر، چاه های منطقه علی آباد و... تامین شده است.



معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان قم با بیان اینکه در حال حاضر مصرف آب در قم به بیش از 3800 لیتر در ثانیه رسیده، گفت: افزایش سه درصدی مشترکین، افزایش ساخت و سازها به ویژه کارگاه عظیم مسکن مهر، فضای سبز شهری و... از علل اصلی افزایش مصرف آب در قم بوده است.



وی همچنین با اشاره به اینکه شهرداری قم طی دو سال گذشته اقدامات بسیار خوبی را جهت جداسازی شبکه آبیاری فضای سبز از شبکه آب بهداشتی داشته، تصریح کرد: تسریع در اقدامات صورت گرفته موجب کنترل مصرف و بهبود کیفیت و فشار آب در مناطق مختلف شهری خواهد بود.



نظرزاده همچنین با بیان اینکه در 14 تیرماه شاهد بیشترین میزان مصرف آب در قم در طول سال جاری بودیم، افزود: میزان مصرف آب در قم در این روز به 357 هزار و 668 متر مکعب رسید.



وی در پایان بر ضرورت صرفه جویی در مصرف آب و استفاده بهینه از این مایع حیاتی تاکید و تصریح کرد: امیدواریم با همکاری مردم و سایر دستگاه ها بتوانیم تابستان امسال را بدون قطعی آب سپری کنیم.