27 هزار نفر در کلاله تحت پوشش پزشک خانواده قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صلاحی بعد از ظهر سه شنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان افزود: با اجرای طرح پزشک خانواده تا حد زیادی از مشکلات درمانی مردم کاسته می شود.

صلاحی با بیان اینکه شهر کلاله 27 هزار نفر جمعیت دارد،افزود: براساس بررسی های صورت گرفته در اجرای طرح پزشک خانواده ، برای هر دو هزار و 500 نفر یک پزشک با انتخاب خود بیمار در نظر گرفته شده است.



وی افزود: با اجرای طرح پزشک خانواده شهری از بیماریهای ویژه شهرنشینی مثل فشار خون،دیابت و... ،تا حد زیادی پیشگیری می شود



وی در بخش دیگری از سخنان خود بررعایت توصیه های بهداشتی و تغذیه ای در ماه مبارک رمضان تاکید کرد.

برگزاری مسابقات فوتسال کارکنان علوم پزشکی گلستان

یک دوره مسابقات فوتسال کارکنان بین واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی گلستان با حضور 10 تیم برگزار شد.



در این دوره از مسابقات 22 بازی برگزار شد که در پایان تیمهای پشتیبانی الف ،حفاظت فیزیکی ومرکز آموزشی درمانی 5آذر به تریب مقام اول تا سوم مسابقات را کسب کردند .



لازم به ذکر است تیمهای برتر این رقابت ها به مسابقات استانی راه یافتند.ضمنا در مراسم اختتامیه، کاپ قهرمانی به 3 تیم برتر اهدا شد و کاپ اخلاق نیز به تیم مرکز بهداشت گرگان تعلق گرفت.



جلسه تکریم ارباب رجوع در گنبدکاووس



جلسه بحث و تبادل نظر تحت عنوان طرح تکریم ارباب رجوع وانجام اعمال ویژه ماه مبارک رمضان در شهرستان گنبد کاووس برگزار شد



سرپرست شبکه بهداشت و درمان گنبد مطالبی پیرامون ماه مبارک رمضان ایراد کرد.



دکتر رحیم زاده ضمن تاکید بر اینکه جلب رضایت مردم از بخش سلامت از اولویت های کاری ما است از کارکنان عرصه بهداشت و درمان گنبد خواست در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و جلب رضایتمندی واعتماد مردم از هیچ کوششی دریغ نکنند.