جشنواره فرهنگی ورزشی ثامن الحجج(ع) در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولان خراسان رضوی از برگزاری جشنواره فرهنگی، ورزشی ثامن الحجج(ع) از 24 تا 28 شهریور ماه سال جاری به میزبانی مشهد خبر داد.

هادی رضایی اظهارکرد: با توجه به برگزاری مسابقات پاراآسیایی جوانان در سال 2013 در کشور مالزی، این جشنواره به منظور شناسایی نفرات مستعد و نیز آشنایی ورزشکاران نوجوان و جوان با دیگر رشته های ورزشی برگزار خواهد شد.

معاونت فنی فدراسیون جانبازان و معلولان دلیل نام گذاری جشواره به نام مقدس "ثامن الحجج(ع)" را نزدیک بودن زمان برگزاری جشنواره با میلاد با برکت حضرت رضا(ع) عنوان کرد و گفت: تا کنون 21 استان آمادگی قطعی خود را برای حضور در این جشنواره اعلام کرده اند و بیش از 400 ورزشکار دختر و پسر در دو مجموعه ورزشی 15 خرداد و طرقبه به رقابت خواهند پرداخت.

اولین دوره رقابت های جودو جام رمضان در چناران برگزار می شود

دبیر هیئت جودو و کوراش چناران گفت: از روز 6 مرداد اولین دوره رقابت های جودو جام رمضان در این شهرستان آغاز می شود.

حسن رجبی اعلام کرد: این مسابقات در روزهای ششم و سیزدهم مرداد ماه در 16 وزن به صورت آزاد در سالن جودو مجموعه ورزشی تختی چناران با حضور جودوکاران این شهرستان و چند تیم از مشهد و قوچان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: مسابقات اوزان 20 ،24 ،27 ، 30و 34 کیلوگرم از ساعت 16 روز ششم مرداد و اوزان 38،42 ، 46و50 کیلوگرم در ساعت 21 این روز برگزار خواهد شدة همچنین جودوکاران اوزان 55 ،60 ،66، 73، 81 ، 90 و 90+ کیلوگرم در روز 13 مرداد با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

رجبی زمان برگزاری دیدار پایانی این رقابت ها در تمامی اوزان را روز 27 مرداد ماه اعلام کرد.

دعوت پارالمپیکی های خراسان رضوی به اردوهای تیم ملی

ورزشکاران و مربیان پارالمپیکی خراسان رضوی در ادامه برگزاری اردوهای آمادگی و تدارکاتی تیم های ملی جانبازان و معلولان کشور برای حضور در مسابقات پارالمپیک 2012 لندن، به این اردوها دعوت شدند.

راضیه شیرمحمدی و زهرا جوانمرد در رشته تیر و کمان از روز 7 مرداد ماه سال جاری به مدت 7 روز در هشتمین اردوی تیم ملی در تهران حضور خواهند داشت، همچنین شاهین ایزدیار شناگر ملی پوش خراسانی از تاریخ 7 مرداد ماه سال جاری به مدت 9 روز در اردوی تیم ملی در تهران حضور خواهد داشت.

در میان مربیان خراسان رضوی برای حضور در ترکیب فنی تیم های ملی نیز هادی رضایی سرمربی تیم ملی والیبال نشسته از روز 6 مرداد ماه سال جاری به مدت 11 روز در اردوی تیم ملی در تبریز حضور خواهد داشت.

همچنین امیر ابراهیمی سرمربی تیم ملی تنیس با ویلچیر کشورمان از تاریخ 5 مرداد ماه سال جاری به مدت 9 روز در اردوی تیم ملی در مشهد حاضر خواهد شد.