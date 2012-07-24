بهره برداری از مدرسه علمیه سربیشه نیازمند 51 میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی پور با اشاره به اینکه مدرسه علمیه سطح یک این شهرستان در سطح دو هزار متر مربع در حال ساخت است، اظهارداشت: تا کنون 10 میلیارد ریال برای ساخت این مدرسه هزینه شده است.

مدیر مدرسه علمیه سربیشه بیان کرد: با توجه به خلاء روحانیت بومی تحصیل کرده و نیاز فرهنگی منطقه و شهرستان با کمک خیرین و مسئولان، این حوزه از سال 85 شروع به کار کرده است.

وی با بیان اینکه مدرسه علمیه سربیشه هم اکنون 20 طلبه را پذیرش کرده، عنوان کرد: این طلبه ها در سطح یک حوزه و در دو مقطع درس می خوانند.

حجت الاسلام قاسمی پور افزود : فاز یک این مدرسه که شامل حجره ها، فضای آموزشی، کتاب خانه و استاد سراست از محل 60 درصد بودجه دولتی و مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان در سال 89 به بهره برداری رسیده است.

وی اضافه کرد: در صورت تامین اعتبار لازم فاز دو این مدرسه نیز تا دو سال آینده کاملا ساخته و تجهیز می شود.

قاسمی پور تصریح کرد: از ابتدای سال تحصیلی آینده، پایه سه نیز در مدرسه علمیه سربیشه راه اندازی می شود و امید است با تربیت و جذب نیرو های متعهد و بومی منطقه، نیاز شهرستان به مبلغ درمناسبت های مختلف تامین شود.

وی کمبود کتب مرجع و دست اول، نبود کتاب خانه دیجیتال و تجهیزات مربوطه را از مشکلات پیش رو بر شمرد و افزود: کتاب خانه فعلی فقط دو هزار جلد کتاب دارد که باید نسبت به افزایش آن اقدام شود.