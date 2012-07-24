بروز طوفان شن در سیستان و بلوچستان طی 3 روز آینده

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی طی سه روز آینده در برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید همراه با گرد وخاک و در شمال سیستان و بلوچستان طوفان شن رخ خواهد داد.

به گفته وی، امروز در ارتفاعات مرکزی البرز و در ارتفاعات شمال شرق در اوایل شب افزایش ابر و رگبار و رعد و برق پراکنده دور از انتظار نیست.

امیدوار اظهار داشت: در سایر نقاط کشور آسمان صاف پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: امروز آسمان تهران صاف گاهی همراه با وزش باد در ارتفاعات بارش پراکنده و فردا آسمان پایتخت صاف گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.

وی افزود: فردا بیشینه دمای تهران برابر 35 درجه سانتیگراد و کمینه دمای پایتخت معادل 25 درجه سانتیگراد خواهد بود.