حضور دو تیرانداز همدانی در مسابقات دانشجویان جهان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیرانداز استان همدان در مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان حضور می یابند.

ساسان شهسواری و مه لقا جام بزرگ دو تیرانداز همدانی اعزامی به چهارمین دوره مسابقات دانشجویان جهان هستند.

در مجموع 18 تیرانداز زن و مرد برای شرکت در مسابقات تیراندازی دانشجویان جهان به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

هر دو تیرانداز همدانی در رشته تفنگ بادی این رقابت ها شرکت می کنند.

چهارمین دوره رقابتهای تیراندازی دانشجویان جهان از 14 تا 19 شهریورماه به میزبانی کازان روسیه برگزار خواهد شد.

ایثارگر همدانی عازم قله موستاماتا کشور چین شد

احمد مرتضایی کوهنورد ایثارگر همدانی عازم قله موستاماتا در کشور چین شد.

این کوهنورد ایثارگر به منظور گرامیداشت یاد و خاطره هشت هزار شهید استان برنامه صعود به قله موستاماتا را آغاز کرده است.

صعود این کوهنورد حدود بیست روز به طول می انجامد.

قله موستاماتا در کشور چین با بیش از 7500 مترارتفاع در آسیای شرقی قرار دارد.

احمد مرتضایی فرزند شهید اکبر مرتضایی است و که از سال 1382 به قله های آرارات در ترکیه، آلبروس در روسیه، آیلند پیک در نپال، کلیمانجارو در تانزانیا و فتح قله لینن در کشور قرقیزستان صعود کرده است.

قرارداد بازیکنان پاس در صورت قبولی در تست پزشکی ثبت می شود

قرارداد رسمی بازیکنان پاس در صورت قبولی در تست پزشکی باشگاه در هیات فوتبال استان همدان ثبت می شود.

بازیکنان تیم فوتبال پاس همدان روز چهارشنبه تست پزشکی می دهند و در صورت موفقیت، قرار داد خود را در هیئت فوتبال همدان ثبت می کنند.

بازیکنان جدید پاس که با این باشگاه قرارداد داخلی امضا کرده اند و همچنین تعدادی ازبازیکنان سابق تیم که قراردادشان را تمدید کرده اند چهارم مرداد در یکی از کلینیک های مجهز همدان تحت تست پزشکی می دهند.

بازیکنان در صورت قبولی در این تست که شامل بررسی سلامت داخلی، سلامت عضلانی و آسیب های ورزشی است، با تیم پاس قرارداد منعقد می کنند.

تکواندو ملایر بین‌المللی شد

به دنبال درخشش تکواندوکاران ملایری در مسابقات و لیگ‌های کشوری و کسب عنوان چهارمی لیگ سال گذشته، این شهرستان مورد توجه فدراسیون تکواندو قرار گرفت.

فدراسیون به پاس ارج نهادن به تلاش تکواندوکاران ملایری یک تورنمنت خارجی را به این شهرستان اختصاص داد.

تیم تکواندو نوجوانان ملایر با نام هیئت تکواندو این شهرستان در تورنمنتی که مهرماه سال‌جاری انجام می‌شود به نمایندگی از کشورمان شرکت خواهد کرد.

تیم عقاب نیروی هوایی همدان چهارم شد

در پایان هفته نخست لیگ برتر وزنه‌برداری، تیم عقاب نیروی هوایی همدان در رتبه چهارم این رقابت‌ها ایستاد.

رقابت‌های هفته نخست لیگ برتر وزنه‌برداری در حالی به میزبانی تیم عقاب نیروی هوایی در پایگاه سوم شکاری شهید نوژه همدان برگزار شد که به دلیل در پیش بودن رقابت‌های المپیک 2012 لندن، از چهار ملی‌پوش شرکت‌کننده در رقابت‌های این هفته لیگ در محل اردوی تیم ملی رکوردگیری شد.

در غیاب ملی‌پوشان، 47 وزنه‌بردار از هفت تیم مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت ملی حفاری ایران، عقاب نیروی هوایی، نیروی زمینی ارتش، شرکت بنادر کرمانشاه، تربیت‌بدنی فارس و پدافند هوایی به رقابت با یکدیگر پرداختند که در پایان، تیم مناطق نفت‌خیز جنوب با 17 صدم امتیاز برتری نسبت به شرکت ملی حفاری ایران صدرنشینی هفته نخست را از آن خود کرد.

کاراته کبودراهنگ مقام دوم مسابقات قهرمانی را کسب کرد

کاراته کبودراهنگ مقام دوم مسابقات قهرمانی کشور آقایان سبک شیتوریو را کسب کرد.

هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور آقایان سبک شیتوریو کاراته دو در شش رده سنی به میزبانی شهرستان دهگلان استان کردستان برگزار شد و طی آن تیم‌ها و نفرات برتر این رقابت‌ها معرفی شدند.

در این دوره از مسابقات 400 ورزشکار از 18 استان کشور شرکت داشتند که در پایان تیم کردستان در قالب دو تیم کردستان و شهرداری دهگلان موفق شد به مقام قهرمانی دست یابد.

تیم‌های شهرداری کبودراهنگ و تهران به عناوین دوم و سوم رسیدند.

قضاوت این دوره از رقابت‌ها را 25 داور بر عهده داشتند که تیم کبودراهنگ موفق شد در بخش نونهالان و بزرگسالان مدال‌هایی را کسب کند و در نتیجه تیمی نایب قهرمان این دوره از رقابت‌ها شود.