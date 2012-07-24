به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی تقوی، سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز در نشست خبری پیش از دیدار مقابل استقلال تهران با بیان این مطلب افزود: قبل از هر چیز با توجه به حضور شما اصحاب رسانه در این جلسه یک گله دارم. فکر میکنم فضای فوتبال ما را تبعیض بسیاری فراگرفته و همه را خسته کرده است. متاسفم از اینکه حق میزبانی در استان البرز را از ما گرفتند و من این را یک بیاحترامی به مجموعه سایپا میدانم.
وی ادامه داد: مدتهاست افرادی که اخلاقگرا هستند بیشتر از دیگران اذیت میشوند و من ناراحتم که چرا وقتی میتوانیم میزبان خوبی برای استقلال باشیم این حق را از ما میگیرند.
"اگر ما را از میزبانی محروم میکنید، چرا میزبانی نشست خبری را از ما میگیرید؟"، وی با طرح این پرسش از مسئولان سازمان لیگ برتر گفت: باشگاه سایپا در تهران جای بسیار خوبی برای حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه دارد و بهانه ترافیک هم وجود ندارد. من این مسئله را هم بیاحترامی بسیاری به مجموعه سایپا میدانم و امیدوارم که در آینده چنین تبعیضهایی وجود نداشته باشد.
تقوی در خصوص دیدار مقابل استقلال تهران نیز گفت: احترام بسیاری برای استقلال خصوصا در این فصل قائلم، همچنین برای سرمربی و بازیکنان این تیم. استقلال تیم بزرگی است و با توجه به بردی که در اولین دیدار خود کسب کرده است در حضور فراوان و انبوه تماشاگرانش، مطمئنا برای شکست ما به میدان خواهد آمد.
وی ادامه داد: با این وجود ما عظم خود را جزم کردهایم که با حضور جوانان و بازیکنان باتجربه یک فوتبال زیبا را ارائه کنیم که تماشاگران با رضایت ورزشگاه را ترک کنند.
سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز تاکید کرد: بازی بسیار سختی در مقابل استقلال خواهیم داشت و با توجه به اینکه یک هفته از لیگ برتر گذشته است تا حدودی این تیم را میشناسیم. به گونهای برنامهریزی کردهایم که مقابل استقلال خوب بازی کرده و نتیجه مناسبی را به دست آوریم. ما در این بازی منتظر یک اشتباه از تیم حریف هستیم تا بتوانیم ضربه نهایی را به این تیم وارد کنیم.
وی در ادامه افزود: خوشبختانه برای این دیدار محروم و مصدوم نداریم و چهار بازیکن به نامهای؛ مجید غلامنژاد، نارسیو، محسن ارزانی و میلاد غریبی که به دلیل محرومیت از سال گذشته در دیدار اول ما حضور نداشتند میتوانند در این دیدار به میدان بروند.
سرمربی تیم سایپای البرز در پایان خاطر نشان کرد: سایپا در این فصل تغییراتی زیادی داشته و تا پایان فصل حرفهای زیادی برای گفتن خواهیم داشت.
دیدار تیمهای سایپای البرز و استقلال تهران در چارچوب هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 22:30 فردا چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.
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