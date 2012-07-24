اتمام عملیات پاکسازی علفهای هرز مجموعه جهانی پاسارگاد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول میراث فرهنگی شهرستان پاسارگاد از اتمام عملیات پاکسازی علفهای هرز مجموعه میراث حهانی پاسارگاد خبر داد.

محمد نصیری حقیقت افزود: یکی از اقداماتی که هر ساله در مجموعه میراث جهانی پاسارگاد در قالب فعالیتهای حفاظتی انجام می شود پاکسازی محوطه از علف ها و گیاهان فصلی است که با توجه به گستردگی و پراکندگی آثار و بناهای موجود در مجموعه هر ساله و در آغاز بهار سطح محوطه پوشیده از علف و گیاهان خودرو می شود.

وی گفت: در این راستا محوطه پیرامون بناها با استفاده از کارگران ماهر و ابزار مناسب پاکسازی شده تا رشد گیاهان موجب آسیب رساندن به بناها نشود.

نصیری حقیقت با اشاره به شروع فصل گرما و خطر آتش سوزی علفهای خشک در محوطه تصریح کرد: به همین دلیل علفهای خشک با استفاده از دستگاه علف زنی درو شده و پس از جمع آوری به خارج از محوطه انتقال می یابد که این پاکسازی در محوطه، کمک زیادی به حفظ و نگهداری آثار و بناهای محوطه پاسارگاد می کند.

این کارشناس یکی از عوامل مخرب و تأثیر گذار در روند فرسایش و تخریب بناهای تاریخی را عوامل بیولوژیکی دانست وگفت: این عوامل از طریق آسیب های شیمیایی و یا فیزیکی می توانند منجر به تجزیه و فروپاشی سنگ ها شوند.

شروع کلاسهای آموزش پیشرفته صنایع دستی در اقلید

مسئول میراث فرهنگی شهرستان اقلید از برگزاری کلاسهای آموزش پیشرفته صنایع دستی در این شهرستان خبر داد.

محمد رضا قلندری با اعلام این خبر افزود: کلاسهای آموزش پیشرفته صنایع دستی در این شهرستان در حال حاضر در سه رشته منبت،معرق و رودوزی سنتی در حال برگزاری است.

مسئول میراث فرهنگی شهرستان اقلید با اشاره به استقبال گسترده علاقمندان از این کلاسها گفت: با توجه به تعطیلات فصل تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان،امسال شاهد استقبال خوب از این کلاسها بودیم.

وی تصریح کرد: در این دوره حدود 30نفر از هنرجویان صنایع دستی که دوره مقدماتی را گذرانده اند در حال سپری کردن دوره های پیشرفته هستند.