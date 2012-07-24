هواداران غیر از برد انتظار دیگری از ما ندارند/ نکونام کاپیتان من است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی رحمتی در نشست خبری پیش از دیدار سایپای البرز - استقلال ضمن بیان مطلب فوق افزود: فکر می‌کنم استقلال نسبت به بازی قبل روند بهتری داشته و مقابل تیم جوان و یکدست سایپا بهتر بازی کند. سطح توقع هواداران از ما بالاست و انتظار نتیجه غیر از برد از تیم نمی‌رود به همین خاطر باید با تمام وجود برای رسیدن به پیروزی تلاش کنیم.

رحمتی با بیان اینکه "تمام تلاش‌مان را برای کسب سه امتیاز این بازی انجام می‌دهیم"، افزود: سال گذشته فصل خاصی برای تیم بود. رفتن مجیدی و مصدومیت بازیکنان خلائی را در تیم ایجاد کرد و من در آن مقطع با همه مشکلاتم بازی کردم اما خوشبختانه بعد از دیدار با قطر 15 روز استراحت و فیزیوتراپی خوبی داشتم تا در این فصل شرایطم برای همراهی استقلال بسیار خوب شود.

کاپیتان تیم استقلال در مورد بحث واگذاری کاپیتانی این تیم به او تاکید کرد: استقلال بازیکنان بزرگی دارد که سابقه ملی بیشتری از من دارند اما آنها به من لطف داشتند و قبل از حضور نکونام بازوبند تیم را به بنده دادند. از همه آنها به خصوص منتظری که کاپیتانی تیم حقش بود، تشکر می‌کنم.

وی افزود: من و جواد 12 سال دوست بوده و در اردوهای مختلف تیم‌های ملی خاطرات خوبی داریم. نکونام جزو بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران است که لژیونر بوده و بازوبند کاپیتانی تیم ملی را هم بر بازو بسته است. من همان روز اول گفتم کاپیتان خود من نکونام است، همانگونه که در تیم ملی چنین مسئله‌ای وجود دارد اما پس از صحبت‌هایی که پیش آمد ایشان لطف کرده و بازوبند را به من داد.

رحمتی صحبت‌هایش را این گونه ادامه داد: استقلال نیازی به کاپیتان ندارد و همه در این تیم کاپیتان و بزرگ هستند. من از اینجا اعلام می‌کنم نکونام بزرگتر من است و از لطف ایشان تشکر ویژه‌ای دارم.

دروازه بان تیم استقلال در پایان گفت: همه بازیکنان استقلال می‌دانند در چه شرایطی به این تیم ملحق شده‌اند، در شرایطی که پول نیست و مشکلات زیاد است. تا اینجا هم اتفاقی نیفتاده اگر هم صحبتی برای دریافت مطالبات شده تصمیم جمعی بوده است.

دیدار تیم‌های سایپای البرز و استقلال تهران در چارچوب هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 22:30 فردا چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.