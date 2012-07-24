تخریب شدید منابع طبیعی باعث ایجاد بحرانهای زیست محیطی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله رحمانی سه شنبه در جمع مدیران با اشاره به اینکه منابع طبیعی از نظر ماهیت به دو گروه تجدید ناپذیر و تجدید شونده تقسیم می شوند بر لزوم صیانت از این نعمتهای بی بدیل الهی تاکید کرد.

وی اظهارداشت: جنگل که به عنوان یکی از منابع تجدید پذیر محسوب می شود، منطقه وسیعی پوشیده از درختان، درختچه و گونه های علفی که همراه با جانوران وحشی نوعی اشتراک حیاتی گیاهی و جانوری را تشکیل داده و تحت تاثیر عوامل اقلیمی و خاکی قادر است تعادل طبیعی خود را حفظ کند.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: جنگلهای ایران به لحاظ اقلیمی به پنج دسته از قبیل ناحیه هیرکانی (خزری )، ناحیه تورانی، ناحیه زاگرس، ناحیه خلیج فارس و ناحیه ارسباران طبقه بندی می شود.

وی افزود: تخریب جنگلهای کشور می توان در دو دسته کلی انسانی و طبیعی تقسیم بندی کرد، وضعیت منابع جنگلی کشور لزوم توجه بیشتر به امرحفاظت از جنگلها و تلاش برای پایداری تنوع زیستی را ضروری می سازد.

رحمانی ادامه داد: صرف نظر از ارزش متعالی منابع طبیعی و تاثیرات آن در اوضاع اکولوژیکی کشور، ارزش جنگلها و مراتع و منافع حاصل از آنها را می توان در تولید چوب، ارزش ذخیره سازی آب در جنگل، نقش جنگلها و مراتع درمبارزه با آلودگی هوا، اهمیت جنگل در جلوگیری از سر وصدای زیاد، نقش جنگلها و مراتع در جلوگیری از رانش زمین، نقش اقتصادی جنگل، اثر جنگلها و مراتع در تلطیف هوا، نقش جنگلها و مراتع در جلوگیری از بهمن، اثر جنگل در تعدیل آب و هوای یک منطقه، تاثیر جنگلها و مراتع در مبارزه با فرسایش، حفظ و تولید خاک و همینطور ارزشهای تفرجگاهی جنگلها برشمرد.